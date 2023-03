Wahl ohne Auswahl in Leutenbach: Würden Sie wählen gehen, Herr Kiesl?

Jürgen Kiesl ist seit 24 Jahren Bürgermeister von Leutenbach. Am 23. April stellt sich der 57-Jährige zum vierten Mal zur Wahl. Ein Gegenkandidat ist zwei Wochen vor Bewerberschluss nicht in Sicht. Liegt’s an ihm? Oder an Leutenbach? Und ist eine Wahl ohne Auswahl überhaupt eine Wahl? Im Interview beantwortet Jürgen Kiesl diese und weitere Fragen – zum Beispiel die, ob er Wahlplakate aufhängen wird und ob er im Fall seiner Wahl überhaupt vorhat, volle acht Jahre im Amt zu bleiben.

Herr Kiesl, eine Wahl ohne Auswahl – ist das überhaupt eine Wahl?

Ja natürlich. Die Wählerinnen und Wähler haben die Wahl, ob sie zur Wahl gehen oder nicht. Es gab auch schon Wahlen, bei denen der einzige Kandidat nicht die erforderliche Mehrheit von 50 Prozent der Stimmen erreicht hat. Da haben die Wähler also einen zweiten Wahlgang erzwungen. In dem können sich dann auch wieder neue Personen bewerben.

Würden Sie als Leutenbacher Bürger denn wählen gehen, wenn sich an der aktuellen Gemengelage nichts ändert?

Das Wahlrecht ist ein hohes Gut, mit diesem Denken bin ich aufgewachsen. Also, ganz klar: Ja, ich würde wählen gehen. Es dient dem Ansehen der Gemeinde. Und eine gute Wahlbeteiligung stärkt dem gewählten Bürgermeister den Rücken. Es ist eine Form der Anerkennung, eine ideelle Leistungsprämie. Mein Ziel ist, dass es eine gute Wahlbeteiligung gibt.

Warum will denn in Leutenbach offenbar niemand kandidieren? Liegt’s an Ihnen? Oder an Leutenbach?

Die Ausschreibung läuft noch zwei Wochen, noch ist alles offen. Leutenbach ist eine attraktive Gemeinde, deshalb bin ich gerne hier Bürgermeister. Verwaltung, Gemeinderat, Vereine, Bürgerinnen und Bürger – der Zusammenhalt ist groß. Die Weichen sind gestellt, dass die Gemeinde zukunftsfähig bleibt. Potenzielle Kandidaten schauen genau hin, wo es eine Wechselstimmung gibt. Die sehe ich in Leutenbach nicht.

Sollte es bei Ihnen als einzigem Kandidaten bleiben, wird die Wahl vermutlich keine große Aufmerksamkeit erzeugen. Verpasst die Gemeinde so nicht eine Chance, sich zu präsentieren? Und Sie die Chance, Themen zu setzen?

Ich möchte durchaus einen Wahlkampf führen und Vollgas geben. Eine Wahl erzeugt immer Aufmerksamkeit. Egal, wo ich hinkomme, wird darüber gesprochen. Eine moderne Gemeinde befindet sich kontinuierlich im Dialog mit der Bevölkerung. Die wesentlichen Zukunftsthemen diskutieren wir permanent im Gemeinderat – oder in der Bürgerwerkstatt, wie vor kurzem beim Gemeindeentwicklungskonzept. Mit wesentlichen Zielen komme ich nicht erst im Wahlkampf: die Abrundung der Ortsmitte am Löwenplatz, die Verlegung des Kunstrasens in Nellmersbach, Klimaschutz, schnelles Internet für alle, Wohnungsbau. Ich persönlich brauche keinen Wahlkampf, um Themen wie Kaninchen aus dem Hut zu zaubern.

Andernorts sind Bürgermeister, die vermeintlich fest im Sattel saßen, schon abgewählt worden. Wenn jetzt doch noch aus dem Nichts ein ernstzunehmender Gegenkandidat käme – würde sich dann etwas an Ihrem Wahlkampf ändern?

Ich bin natürlich vorbereitet. Das ist jetzt mein vierter Wahlkampf, eine gewisse Erfahrung habe ich schon. Fotos und Wahlprospekte sind druckreif. Die Termine stehen. Tour de Leutenbach mit dem Rad, Abendveranstaltungen und so weiter. Mein Prinzip ist: Egal, ob Alleinkandidat oder nicht, ich möchte zu einer guten Wahlbeteiligung beitragen.

Werden Sie denn plakatieren?

Die letzten drei Wahlkämpfe habe ich nicht plakatiert. Ich möchte mich persönlich nicht zu sehr in den Vordergrund stellen, sondern mehr die Sachebene. Im Moment habe ich nicht die Absicht zu plakatieren. Sollte es aber einen Gegenkandidaten geben, sehe ich die Gefahr, dass manche aus der Bevölkerung das falsch interpretieren könnten ...

Wenn Sie wiedergewählt werden: Wird’s dann die letzte Amtszeit sein? Und haben Sie überhaupt vor, diese auch zu Ende zu bringen? Sie wären in acht Jahren 65 Jahre alt.

Schon im ersten Wahlkampf wurde diskutiert: Wie lang bleibt er? Nimmt er Leutenbach nur als Sprungbrett? Ich bin immer noch da nach 24 Jahren. Jetzt hoffe ich erst einmal, mit einem guten Ergebnis wiedergewählt zu werden. Stand heute würde ich auf keinen Fall ausschließen, dass ich in acht Jahren meinen Hut erneut in den Ring werfe. Im Vergleich zu unserem Ministerpräsidenten, der demnächst 75 wird, wäre ich 2031 mit 65 ein Jüngling.

Herr Kiesl, vielen Dank für das Gespräch.