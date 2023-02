Wahlkampf in Leutenbach? Noch fordert niemand Bürgermeister Jürgen Kiesl heraus

Am 23. April wird in Leutenbach der Bürgermeister gewählt. Wenige Tage nach Beginn der Bewerbungsphase ist das Feld der Kandidaten noch sehr ... überschaubar. Nur ein Einziger hat bislang seinen Hut in den Ring geworfen, und zwar gleich am ersten Tag: Amtsinhaber Jürgen Kiesl (57) selbst. Herausforderer? Sind bislang nicht in Sichtweite. Will es denn überhaupt irgendwer mit Kiesl aufnehmen? In Leutenbach scheint niemand daran zu glauben.

Jürgen Kiesls erster „Wahlwerbespot“: Ein Video, wie er die Bewerbung einwirft

So besteht der Bürgermeisterwahlkampf, wenn man so will, aktuell nur aus einem Kurzvideo in den sozialen Netzwerken. Amtsinhaber Jürgen Kiesl (57) hat es auf seinen Profilen bei Facebook und Instagram hochgeladen.

Mit einem braunen Umschlag in der Hand steht er vor dem Briefkasten am Eingang des Rathauses. Er spricht in die Kamera: „Wie die Zeit vergeht. Seit bald 24 Jahren bin ich Bürgermeister unserer lebenswerten Gemeinde Leutenbach. Ein Amt, das ich nach wie vor mit großer Freude und Dankbarkeit ausübe.“ Er würde, sagt Kiesl, „gerne weiterhin Verantwortung tragen und gemeinsam mit Ihnen Leutenbach in eine gute Zukunft führen“. Dann schiebt er den Umschlag durch den Schlitz. „So. Die Bewerbung ist im Briefkasten, ich bin also offiziell Kandidat und würde mich freuen, wenn Sie mich in den kommenden zehn Wochen unterstützen würden.“

Anruf im Rathaus bei Hauptamtsleiter Jakob Schröder. Dieser bestätigt: Bislang ist nur eine Bewerbung eingegangen, die des amtierenden Bürgermeisters. Noch haben potenzielle Bewerber aber viel Zeit. Die Frist endet erst am 28. März. Dann entscheidet der Gemeindewahlausschuss, ob die Bewerber zur Wahl zugelassen werden.

Niemand rechnet damit, dass aus dem Nichts ein starker Kandidat auftaucht

Wenn es denn überhaupt welche gibt. Eine kleine Umfrage unter Gemeinderäten, also denen, die ganz nah dran sind an der Leutenbacher Politik, ja, diese maßgeblich mitbestimmen, ergibt ein eindeutiges Bild: Niemand rechnet damit, dass aus dem Nichts ein Kandidat auftaucht, der dem Platzhirsch gefährlich werden könnte. Eigens auf die Suche gemacht hat sich keine der im Gremium vertretenen Parteien.

„Aus demokratischen Gründen wäre es schön, wenn es noch eine andere Kandidatin oder einen anderen Kandidaten gäbe“, sagt der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Pierre Orthen. Das würde auch die Wahlbeteiligung steigern. „Ich glaube aber, dass wir in Leutenbach ganz gut aufgestellt sind mit Herrn Kiesl.“ Er sei übrigens selbst schon mal aus Parteikreisen gefragt worden, ob er sich nicht eine Bürgermeister-Kandidatur vorstellen könne, berichtet Orthen, ganz allgemein, gar nicht unbedingt auf Leutenbach bezogen. Seine Antwort? In ein paar Jahren kann er sich das sehr gut vorstellen, sagt der 24-Jährige, aber jetzt noch nicht – und schon gar nicht als Herausforderer von Jürgen Kiesl.

Auf „Spaßkandidaten“ können die Leutenbacher verzichten

Auch Erwin Schmidt, Fraktionsvorsitzender der Freien Wählergemeinschaft (FWG), glaubt, dass Jürgen Kiesl ohne großen Wirbel wiedergewählt wird. Dieser habe seine Sache bislang sehr gut gemacht. Wird es in Leutenbach überhaupt einen Wahlkampf geben? „Wenn jemand sich bewirbt, dann müsste das schon ein Verwaltungsfachmann sein, der sich auskennt“, sagt Schmidt. Auf „Spaßkandidaten“ könne er verzichten – eine Einstellung, die auch andere teilen. Wenn aber eine oder einer von Format käme, „dann gibt’s einen Wahlkampf, dann soll derjenige, der die besseren Ideen hat, gewinnen“. Er glaube zwar nicht dran, er schätze aber Jürgen Kiesl so ein, dass dieser darauf vorbereitet wäre: „Ganz sicher darf sich niemand sein. Ich glaube nicht, dass er’s auf die leichte Schulter nimmt und sagt: Wer soll schon kommen?“

Schmidts Pendant bei der CDU-Fraktion, Bernd Krautter, hält es ebenfalls für „sehr schwierig, gegen den Herrn Kiesl anzutreten“. Ein „leidenschaftlicher Leutenbacher“ sei Kiesl, ein „Kümmerer“, der seinen Job „gewissenhaft“ macht und inzwischen obendrein „ein sehr guter Rhetoriker“ sei – kurz: „Ich vermute mal, dass sich niemand bewirbt“, sagt Krautter. Jürgen Kiesl sei eben, auch wenn er nicht immer mit ihm einer Meinung sei, doch „ein sehr guter und etablierter Amtsinhaber, der wenig Angriffsfläche lässt für große Kritik“.

„Generell ist es immer schön, wenn man eine Auswahl hat“

Eine Einschätzung, die auch ALi-Rat Marcus Lenz teilt: „Ernstzunehmende Kandidaten wird es wahrscheinlich nicht geben“, sagt er. „Generell ist es immer schön, wenn man eine Auswahl hat. Wir haben aber eigentlich wenig zu meckern.“

Es ist nicht so, dass noch nie ein Schultes abgewählt wurde, den viele fest im Sattel wähnten. Nach 24 Jahren und drei Amtszeiten wäre es aber durchaus eine Überraschung, sollte eine Kandidatin oder ein Kandidat Jürgen Kiesl gefährlich werden. Die nächsten Wochen werden es zeigen.