Warum im Pfarrhaus in Leutenbach Gäste aus Palästina übernachten

„Junge Menschen brauchen eine Perspektive für ihr Leben“, sagt Nicola Abuamsha, der hauptberuflich als Ausbilder mit Jugendlichen in Palästina arbeitet. Dort ist er eine Art Brückenbauer zwischen jungen Menschen in Palästina und den großen Zusammenhängen und Kreisläufen der Welt, ein Botschafter für den Ansatz „Global denken, lokal handeln“. Er lebt bis Anfang Juli mit zwei weiteren Kollegen im Pfarrhaus in der Familie von Pfarrerin Susanne Blatt und war unter anderem auch beim Friedensgebet auf dem Löwenplatz mit dabei.

Konferenz in Stuttgart mit Teilnehmern aus der ganzen Welt

Die Gäste aus Palästina haben teilgenommen an einer mehrtägigen Konferenz in Stuttgart mit Teilnehmern aus dem Sudan, Südsudan, Nigeria, Slowakei, Rumänien, Äthiopien und Palästina.

Internationale Beziehungen und Austausch standen im Mittelpunkt, initiiert wurde das Treffen vom Evangelischen Jugendwerk in Württemberg.

Seine Vision: Jugendliche sollen aktive Bürger werden

Der 27-jährige Nicola Abuamsha arbeitet als Projektkoordinator für Jugendprogramme beim CVJM in Ostjerusalem. Sein Traum ist es, die Jugendlichen dort zu aktiven Bürgerinnen und Bürgern zu machen, die sich für ihre eigene Zukunft starkmachen. „Wir versuchen, ihnen den größeren Zusammenhang zu zeigen, damit sie sehen, sie sind nicht alleine auf der Welt, es gibt nicht nur ihre eigenen Probleme.“

Begleitet wird er von seinem Kollegen Peter Nasir und von Samah Naber, die in Jericho eine berufliche Ausbildungsstätte leitet. Gastgeberin der Delegation ist Pfarrerin Susanne Blatt, die im Pfarrhaus einen Raum zum Matratzenlager umfunktioniert hat.

Pfarrerin Blatt hat Jerusalem besucht

Sie erzählt von ihrer dreimonatigen Tätigkeit als Beobachterin im Rahmen eines Begleitprogramms des ökumenischen Rats der Kirchen in Jerusalem, bevor sie die Pfarramtsstelle in Leutenbach angetreten hat. „Ich möchte die Gastfreundschaft zurückgeben, die ich selbst erlebt habe.“ Zugleich wolle sie die wertvollen und seltenen Besucher auch ihrer Gemeinde vorstellen. „Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass es christliche Palästinenser gibt“, so Susanne Blatt.

Das Engagement im christlichen Jugendverband CVJM erlebt der Palästinenser als motivierend. „Die Kirche ist eine Kraftquelle“, sagt Nicola Abuamsha. „Ich sehe, dass ich mit meiner Arbeit unmittelbar vor Ort und in der Kirche etwas bewirken und etwas ändern kann.“

Seine Organisation veranstaltet regelmäßig Jugendfreizeiten oder Sportwettbewerbe und zudem wöchentliche Aktivitäten. Seine Arbeit versteht er als Gegenpol zur Perspektivlosigkeit. Eines der Projekte laufe unter dem Slogan „Keep hope alive“. Die Hoffnung nicht verlieren. „Wir arbeiten, um allen auf der Welt zu helfen, nicht nur, um unsere eigenen Probleme zu lösen“, so der 27-Jährige. „Jeder muss einen Platz in einer besseren Zukunft finden, alle haben ein gutes Leben verdient.“

Die Kollegen bilden interreligiöse Teams

Der CVJM East Jerusalem betreibt Programme und Aktivitäten für Jugendliche in sozial schwachen Schichten, in der Oberklasse und in Flüchtlingslagern. Sein Arbeitsfeld richtet sich an alle Jugendlichen, unabhängig von Religion und gesellschaftlichem Status. „Weil wir nur gemeinsam für eine bessere Zukunft einstehen und arbeiten können.“ Seine Kollegen bilden interreligiöse Teams. „Bei den sozialen Themen arbeiten alle nach dem gemeinsamen religiösen Grundsatz, dem anderen zu helfen.“

Was können wir für den Frieden tun? „Ich empfehle, Palästina zu besuchen, dort Ferien zu machen, die heiligen Orte zu sehen und den Alltag der Menschen mitzukriegen, dann merkt und sieht jeder, was er tun kann, und kann entscheiden, was er tun will.“