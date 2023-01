Warum Jürgen Kiesl (57) am 23. April eine vierte Bürgermeister-Amtszeit anpeilt

Warum tut er sich das noch mal an? Noch mal einen Wahlkampf und je nach Ausgang des Urnengangs möglicherweise noch mal acht Jahre ein Amt, das früher viel Prestige hatte, bei dem aber immer mehr Amtsinhaber über die zunehmende Schattenseite klagen. So manche(r) zieht die Reißleine, kandidiert beim nächsten Mal nicht mehr oder steigt gar noch während der laufenden Amtsperiode aus. Auch die Wiederwahl ist längst kein Selbstläufer mehr. Jürgen Kiesl überlegt kurz. „Ich will es mal so sagen: Es macht mir heute mehr Freude, Verantwortung wahrzunehmen und der Umgang mit Menschen, als früher und ja, als Bürgermeister auch Blitzableiter zu sein. Zu versuchen, dass die, die hierherkommen, um sich zu beschweren, keine Wutbürger sind, wenn sie das Rathaus verlassen, sondern sich ernst genommen fühlen.“

Wie sieht es mit Verschleißerscheinungen aus? Er sagt: "Ich bin kaum noch beleidigungsfähig"

Kiesl, 57, wurde 1999 erstmals gewählt, 2007 und 2015 wiedergewählt. Es wäre also seine vierte Amtsperiode, an deren Ende er 32 Jahre im Amt und 65 Jahre alt wäre. Da stellt sich durchaus die Frage nach Verschleißerscheinungen. Er sei über die Jahre definitiv gelassener geworden, entgegnet Kiesl, „ich rege mich nicht mehr so auf, bin kaum noch beleidigungsfähig, nehme nicht alles persönlich. Ich sehe meine Aufgabe immer mehr darin, ausgleichend zu wirken, dafür zu sorgen, dass erst gar keine Gräben entstehen.“

Aber Kollegen klagen doch, der Ton, der Umgang sei härter geworden? Ja, den Eindruck habe er selbst auch. Er versuche in solchen Fällen, zu deeskalieren, früher habe er eher versucht zu überzeugen oder „erzieherisch einzuwirken“. Verspürt er mehr „Gegenwind“ als früher? Ja, den erlebe er mittlerweile bei so gut wie jedem Projekt. Der komme sehr schnell, wenn persönliche Interessen tangiert seien, wenn Planungen oder Entscheidungen sich auf diese auswirken. Die Bürde des Amts spürt so mancher Schultes nicht nur, wenn Bürger sich beschweren, die ihre Interessen nicht wahrgenommen, verletzt wähnen. Auch in Sitzungen ihrer Gemeinderäte ist das Ringen um Kompromisse, Interessenausgleich, nicht einfacher geworden, erst recht, wenn es in der Gemeindekasse knapp zugeht. Der Bürgermeister ist nicht nur Vertreter der Gemeinde nach außen und Chef der Verwaltung, sondern auch Vorsitzender des Gremiums, kann da zwar die Richtung vorgeben, hat letztlich wie alle anderen dort bei Beschlüssen auch nur eine Stimme. Ja, der Leutenbacher Gemeinderat sei schon auch kritisch, aber das bleibe immer noch so, dass man hinterher zusammen ein Bier trinken könne, so Kiesl. „Man kann da viel steuern, an Aggression, wenn sie aufkommt, rausnehmen. Aber wie gesagt, nicht mehr dadurch, dass man versucht, den Anderen um jeden Preis zu überzeugen, sondern Verständnis zu bewirken.“

Noch mal, verspürt er nicht, dass die 24 Jahre an der Spitze der Gemeinde ihm zugesetzt haben? Kiesl winkt wieder ab. Nein, er habe heute mehr Freude am Amt, am Umgang mit Menschen. Paradoxerweise liege das vielleicht gerade an den Krisen der vergangenen Jahre, als er monatelang wegen Corona keinen wirklich freien Tag gehabt habe, auch er sei ja beim Notdienst der Verwaltung eingeteilt gewesen.

Fahrradtouren mit den beiden Söhnen

Würde sich nicht die Familie freuen, mehr von ihm zu haben, vor allem weniger Abendtermine für ihn? Na, also sein Nachwuchs sei ja mittlerweile erwachsen und seine Frau, beruflich selbstständig, arbeite auch viel. Wenn Corona einen positiven Aspekt gehabt habe, dann den, dass er an Wochenenden Zeit gehabt habe, mit seinen beiden Söhnen Fahrrad zu fahren, „das ging endlich mal“, so Kiesl. Diese Touren hätten ihm richtig gutgetan.

Wie muss man sich die Entscheidung, noch mal zu kandieren, vorstellen, „im Hause Kiesl“? Hat er nicht auch erwogen aufzuhören? Eigentlich nicht und eine Diskussion darüber habe es auch nicht gegeben, entgegnet Kiesl. Hat er denn nicht mit seiner Frau darüber gesprochen? „Wir sprechen oft darüber, doch das Ob stand nie infrage.“ Immerhin, Kiesl verweist darauf, dass es in seinem Alter durchaus noch Alternativen gebe. Er schmunzelt. Also vor acht Jahren, als es um die dritte Amtsperiode ging, da hätte er nicht daran gedacht, dass er nach deren Ablauf, also nach dann 24 Jahren im Amt, noch mal kandidieren würde. Aber so komisch es klinge, das Krisenmanagement der vergangenen Jahre habe ihn bestärkt.

Klar, manche dächten sicher, jetzt solle mal jemand Jüngeres ran, es wäre Zeit für einen Wechsel. „Aber ich fühle mich nach wie vor getragen von den Menschen hier. Sicher gibt es Herausforderungen, aber die belasten mich heute weniger als früher. Dieses ,unter d’ Leud sei’, etwa bei der Hocketse, ich genieße das, das ist für mich eine Kraftquelle, da fühle ich mich am wohlsten, eben Teil der Gemeinschaft zu sein“.

Nervig seien Sitzungen auswärts, wo viel geredet, aber wenig entschieden werde

Gesundheitlich sei er wohl noch nie so fit gewesen wie jetzt. Er führt das, und dass es ihm überhaupt gut gehe, vor allem aufs Radfahren zurück. Was ihn auch bestärke, weitermachen zu wollen, sei, dass viele Jüngere, die er schon lange kenne, nun ins Alter kämen, in dem sie Verantwortung übernehmen. „Also ich würde sicher zwar mehr Freizeit gewinnen, wenn ich aufhören würde, aber auch vieles verlieren.“ Was ihm lästig am Amt sei, stärker als früher, das sei der damit verbundene „Funktionärsanteil“, kraft Amtes an auswärtigen Sitzungen teilnehmen zu müssen, in denen viel geredet, aber wenig entschieden werde, da gebe es so manche, die wirklich kein großes Vergnügen für ihn seien.

Auf die Frage nach Zielen, Projekten, die er, sollte er erneut wiedergewählt werden, noch angehen oder fertigstellen möchte, kommt von ihm eine Devise, und zwar die, die er schon bei seinem ersten (und erfolgreichen) Wahlkampf hatte: „Miteinander für eine gute Zukunft“. Die gelte für ihn immer noch, so Kiesl. Er hat sich auf das Interview mit einer langen Liste von Antworten auf diese Frage, die zu erwarten war, vorbereitet. Also denn, im Folgenden eine Auswahl davon.

Der Traum vom Metzger am Löwenplatz? "Eine Abrundung befindet sich auf der Zielgeraden"

Die Abrundung des Löwenplatzes, mit einer Metzgereifiliale und einem Dienstleistungsbetrieb, beides seit Jahren im Gespräch und von ihm persönlich angestrebt, da sei man nun (endlich) „auf der Zielgeraden“, vorbehaltlich der noch ausstehenden Zustimmung des Gemeinderats, dass die Gemeinde hier als Investor auftritt, sprich selbst Immobilienanteile kauft.

Schnelles Internet flächendeckend in der Gemeinde mit Glasfaseranschlüssen, gefördert mit Zuschüssen auch in den Aussiedlerhöfen und im Heidenhof, kommt, wenn auch verzögert, weil Wisotel anders vorgeht als geplant, woanders eher drangeht.

Ortsmitte Nellmersbach: Der „Leidensdruck“ reiche ja weit zurück

Die (neue) Ortsmitte von Nellmersbach, freilich eine gemeinsame Idee von Gemeinderat und Verwaltung, aber von Kiesl durchaus persönlich favorisiert. Da sei vieles noch offen, möglich, ein Prozess im Gange, er sei selbst gespannt, was da am Ende herauskomme. So oder so wäre es "ein großer Schritt für den Ort“, ist Kiesl sicher. Wird er dieses Vorhaben zum Wahlkampfthema machen oder gibt es das Thema überhaupt erst wegen der Wahl? Nein, das wäre ihm zuwider, versichert Kiesl: „Ich steuere das ja nicht bewusst. Ich habe mir auf jeden Fall nicht gesagt, das mache ich jetzt, um wiedergewählt zu werden.“ Im Übrigen gebe es den „Leidensdruck“, um den Kunstrasenplatz dort zu verlegen, was ja erst nicht nur sprichwörtlich den Weg freimachen würde, schon sehr lange.

Dass die Unterbringung von Geflüchteten weiter „konfliktfrei“ abläuft in der Gemeinde, nennt Kiesl als weiteres Ziel. Dass also die Akzeptanz in der Leutenbacher Bevölkerung weiter hoch bleibe, Ehrenamtliche weiter unterstützen – und es keine Belegung von Hallen brauche, und wenn doch, nur für eine Übergangszeit, betont Kiesl. Hier gebe es aber Unwägbarkeiten wegen der bisherigen Unterbringungsstandorte. Es sei aber bereits klar, dass die Gemeinde „was tun werden muss, um sich Luft zu verschaffen“. Was heißt das? Es werde wohl eine weitere Sammelunterkunftsmöglichkeit brauchen, um eine Reserve zu haben, für weitere Zuweisungen gewappnet zu sein.