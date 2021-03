Um 4 Uhr fährt Vittorio Spallino von Hergensweiler bei Lindau los. Sein Transporter ist vollgepackt mit italienischen Spezialitäten. Um kurz nach 6 trifft er in Leutenbach ein, baut anschließend seinen Stand auf dem Löwenplatz auf. Der 63-jährige Sizilianer verkauft dort seit kurzem auf dem Wochenmarkt. Er macht sich bislang nur an einem der beiden Markttage, mittwochs, auf den langen Weg, vom Bodensee zum Buchenbach, könnte man sagen. Am Samstag will er in Bälde auch noch