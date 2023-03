Welche Kitas werden in Leutenbach am Mittwoch (22.03.) bestreikt?

Für Mittwoch, 22. März, sind in Kindergärten im Rems-Murr-Kreis wieder Streiks angekündigt. Auch Einrichtungen in der Gemeinde Leutenbach können betroffen sein. Darauf verweist die Gemeinde in einer Mitteilung. Das Personal der Kindertageseinrichtungen beteiligt sich demnach ganz oder teilweise an diesen:

Wohnbezirk Leutenbach

Kindergarten Walzenhalde (Notbetreuung 7 bis 13 Uhr, maximal 15 Kinder (ohne Mittagessen)); Kinderhaus Mühlefeld U 3 (Notbetreuung 7.30 bis 15 Uhr, maximal 20 Kinder U 3 (mit Mittagessen)); Kinderhaus Mühlefeld Ü 3 (komplett bestreikt, dadurch keine Notgruppe möglich, für absolute Notfälle kann die Notgruppe im U-3-Haus genutzt werden, maximal fünf Kinder); Naturkindergarten (Notbetreuung 7.30 bis 13.30 Uhr, maximal 15 Kinder am Birkachweg).

Wohnbezirk Nellmersbach

Kindergarten Lange Äcker (Notbetreuung 7.30 bis 13.30 Uhr, maximal 15 Kinder); Kindergarten Schwalbenweg (komplett bestreikt, dadurch keine Notgruppe möglich, für absolute Notfälle kann die Notgruppe in Lange Äcker genutzt werden, maximal 5 Kinder Ü 3); Kinderkrippe Nellmersbach (geöffnet), Hort- und Kernzeit Nellmersbach (geöffnet).

Wohnbezirk Weiler zum Stein

Kindergarten Fröbelstraße (Notbetreuung 7.30 bis 13.30 Uhr, maximal 15 Kinder); Kindergarten Hummerholz (komplett bestreikt, dadurch keine Notgruppe möglich, für absolute Notfälle kann die Notgruppe in der Fröbelstraße genutzt werden, maximal fünf Kinder aus dem Hummerholz und dem Birkachweg); Kindergarten Birkachweg (komplett bestreikt, dadurch keine Notgruppe möglich, für absolute Notfälle kann die Notgruppe in der Fröbelstraße genutzt werden, maximal fünf Kinder aus dem Hummerholz und dem Birkachweg), Hort- und Kernzeit Weiler zum Stein (geöffnet).

Die Notbetreuung steht nur Familien zur Verfügung, in denen beide Elternteile berufstätig oder unverschiebbar verhindert sind, beziehungsweise für Alleinerziehende, die berufstätig oder unverschiebbar verhindert sind und sofern die Familien an diesem Tag keine andere Betreuung organisieren können, heißt es in der Mitteilung. Rückfragen zum Streik und Anmeldung für die Notbetreuung unter: 0 71 95/1 89-52; oder per E-Mail an a.schust@leutenbach.de.