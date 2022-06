Widerstand gegen Erweiterung des Gewerbegebiets in Nellmersbach

Die Gemeinde möchte das Gewerbegebiet Mahdäcker in Nellmersbach erweitern. Dieser Plan sorgt für Unwillen bei Anwohnern. Sie haben sich zusammengeschlossen, unter dem Begriff „Widerstand“, und einen Flyer an etwa 250 Haushalte im Ort verteilt, vor allem an die am betreffenden Ortsrand, in dessen Nähe die Gebietserweiterung liegen würde (Wiesentalstraße und Schwalbenweg). Bei einer „Offenen Bürgersprechstunde“ in der ebenfalls nahe gelegenen TSV-Gaststätte bemühte sich Bürgermeister Jürgen Kiesl nun, die Wogen zu glätten.

Die Erweiterung wäre der dritte Abschnitt, die bislang letzte Erweiterung mit dem zweiten Abschnitt liegt mittlerweile über zehn Jahre zurück. Dort sind nahezu alle Grundstücke mittlerweile bebaut, das letzte in der Hand der Gemeinde verbliebene ist vor einigen Monaten verkauft worden. Die Verwaltung begründet ihre Initiative zu der Erweiterung damit, dass es weiterhin eine sehr hohe Nachfrage nach Gewerbebauplätzen im Rathaus gebe, wobei die Anfragen von außerhalb der Gemeinde kämen, aber auch von einigen Gewerbebetrieben mit Sitz bereits in der Gemeinde.

Vor allem um Letzte gehe es, damit die in Leutenbach bleiben können, bräuchten sie Flächen, um ihre Betriebe auch künftig zu sichern. Angefragt würden meistens Bauplätze in der Größe von 1500 bis maximal 4000 Quadratmetern. Deshalb sei „die Entwicklung eines neuen Gewerbegebiets unbedingt notwendig“, hieß es dazu in der Vorlage zur Sitzung des Gemeinderats. Es seien verschiedene Varianten dafür geprüft worden, aufgrund der Lage im Anschluss an das Gebiet Mahdäcker sowie der direkten Anbindung an die B 14 und die S-Bahn sei die Planung dafür „vertieft“ worden.

Gleichzeitig gibt es zudem Überlegungen der Gemeinde, den umstrittenen Standort des bisherigen Kunstrasenplatzes, der mit der Nähe zur Wohnbebauung und damit Lärmbeeinträchtigungen für die Anwohner seit vielen Jahren regelmäßig für Ärger sorgt, aufzugeben, den Platz hinter das Rasenspielfeld zu verlegen, ihn am Ortsrand neu zu bauen. Die damit frei werdende Fläche, im Anschluss an den neu gestalteten Schulhof, könnte zu einer „neuen Ortsmitte“ werden, mit entsprechend anderen Nutzungen, so die Überlegung (etwa einem Biergarten als vergrößerte Außenterrasse der TSV-Gaststätte, Neubau einer Kita als Ersatz für den in die Jahre gekommenen Kindergarten Schwalbenweg, wo dann wiederum Platz frei würde für neue Wohnbebauung).

Verwaltung: Bislang gibt es nur eine „Konzeptskizze“

Erschlossen werden soll laut einem Plan, den die Verwaltung „Konzeptskizze“ nennt, die neue Erweiterungsfläche für ein Misch- und Gewerbegebiet (brutto, inklusive Verkehrsflächen, rund fünf Hektar) über die Verlängerung der Felix-Wankel-Straße, in Form einer Ringstraße, mit einem Grünstreifen zwischen ihr und der Wiesentalstraße. Man wolle dort kleine Gewerbe, Handwerksbetriebe, keine riesigen Produktionshallen und auch keine Logistikfirmen haben. Mischgebiet wiederum hieße, dass es dort auch einen wesentlichen Teil an Wohnbebauung geben würde. Der erforderliche Abstand hinsichtlich der Lärmbeeinträchtigung (sowohl was den neuen Kunstrasenplatz angeht als auch die Gewerbebetriebe) werde eingehalten. Eine Erschließung aus dem Ort heraus, übers angrenzende Wohngebiet, und damit mehr Verkehr dort, auch Transporter und Lkw, scheide demnach also aus, das sei aber auch schon durch die Erschließung des vorherigen Abschnitts klar gewesen, so die Verwaltung. Möglich sei allerdings ein zweiter Anschluss, über die Robert-Bosch-Straße.

In der Sitzung wurde von der Verwaltung beantragt, die Entwicklung gemäß dieser „Konzeptskizze“ voranzutreiben, die Wirtschaftlichkeit zu prüfen und ein Vorkaufsrecht für die Gemeinde zu beschließen, um die städtebauliche Planung zu sichern und Spekulationen entgegenzuwirken. Ein „Nein“ kam von Kathrin Kopriva, ALi, sie sei „grundsätzlich dagegen“. Sie verwies auf den Klimawandel und darauf, dass man „die letzte Frischluftschneise“ für den Ort zubauen würde. Auch Andreas Häußermann, Landwirt aus dem Gollenhof, zeigte sich skeptisch: „Dass es Bedarf gibt, okay, aber es geht erneut landwirtschaftliche Nutzfläche verloren.“ Er stimme nur unter der Bedingung zu, dass die Bauplätze ausschließlich an einheimische Betriebe vergeben werden. Dieses Junktim vorab, als Verknüpfung schon im Bebauungsplanverfahren, so dass es einklagbar wäre, sei rechtlich nicht zulässig, hielt Kiesl dagegen. Wie das Gebiet später bebaut werde, das sei eine andere Frage. Er verwies auch darauf, dass die Gemeinde ja erst mal die betreffenden Grundstücke brauche, sie in ihren Besitz bringen muss, „es wird also nicht schon morgen gebaut“. Es gab schließlich eine Neinstimme (von Kathrin Kopriva).

Forderung: erst mal über „generelle Sinnhaftigkeit“ Gedanken machen

Die eingangs genannte „Widerstand“-Initiative kritisiert auch die Form der Kommunikation bei dem Vorhaben, insbesondere, dass die Eigentümer der betreffenden Ackerflächen und der Landwirt, der die Äcker dort bestellt, erst im Nachhinein, aus dem Amtsblatt, davon erfahren hätten. Das habe viele vor den Kopf gestoßen. Sie waren zu einem Gespräch mit Kiesl im Rathaus. Dort sei ihnen gegenüber nur von „Möglichkeiten der Mitgestaltung“ des Gewerbegebiets gesprochen worden. Erst solle man sich aber über die „generelle Sinnhaftigkeit“ Gedanken machen. Ihnen seien vier ortsansässige Betriebe namentlich genannt worden, die Bedarf an Bauplätzen in der Größenordnung um die 1000 Quadratmeter angemeldet hätten, dass auch Lagerflächen für den OGV und den TSV entstehen sollen und dass die neuerliche Erweiterung schon lange im Raum stehe.

Belastung bereits auch durch die Sport- und Spielanlagen

Die Gruppe hält zwar die Verlegung des Kunstrasenplatzes für richtig, aber auch der neue Standort grenze an Wohnbebauung an (Wiesentalstraße), somit würde sich das Problem nur verschieben, nicht lösen. Sie verweist auch auf die Belastung für die Anwohner des Schwalbenwegs, etwa durch die Verlängerung des Betriebs auf dem Sportplatz bis in die Abendstunden durch die Installation von Flutlicht, die „Nachrüstung“ auf dem benachbarten, beziehungsweise angrenzenden Spielplatz, das Beachvolleyballfeld und den Boule-Platz, was alles gut genutzt werde, aber dazu führe, dass die dortigen Anwohner nicht noch mehr Lärm verkraften könnten.

Sie bemängelt außerdem, dass bei dem Konzept der Gemeinde nur die „absoluten Mindestabstände“ hinsichtlich des Lärmschutzes eingehalten würden, dass die betreffenden Äcker Jagdgebiete von Vögeln und Fledermäusen seien, die Fläche Frischluftschneise für den Ort sei, dass es auf Kosten der heimischen Landwirtschaft gehen würde, dass in der Nähe drei große Gewerbegebiete in Planung seien („Schmiede III“ in Hertmannsweiler, „Untere Schray“ unweit des Winnender Bahnhofs und eines zwischen dem „Opti“-Möbelhaus und dem Stiftgrundhof). Es wird auch gefragt, warum nicht stattdessen Wohnbebauung dort, die Lage spreche doch dafür, daran erinnert, dass der letzte Bauplatz in Mahdäcker II an ein auswärtiges Unternehmen verkauft wurde und dass es Alternativen gebe, zum Beispiel das Gebiet südwestlich des Autohauses Toepner (das näher zur B 14 liegt und eine Erweiterung des dortigen Gewerbegebiets wäre).

Im oben genannten Flyer wurde von Seiten der Gruppe über Argumente hinaus sprachlich „nachgelegt“, was wiederum Vertreter der Gemeinde zu einer „Antwort“ reizte, in einer darauffolgenden Gemeinderatssitzung, die auch im Amtsblatt veröffentlicht wurde und die zu einer zumindest versuchten „Gegendarstellung“ an gleicher Stelle führte.

Es war also alles „angerichtet“ für „zünftigen Hackl“ bei der „Offenen Bürgersprechstunde“, zu der rund 50 Interessierte kamen, die denn auch nicht zur gemütlichen Plauderstunde, sondern zu einer Art Bürgerversammlung wurde und bei der Kiesl, selbst in Nellmersbach wohnend, der zu erwartenden aufgeheizten Stimmung mit einer Charmeoffensive begegnete. Er begrüßte die „lieben Stammtischschwestern und Stammtischbrüder“, betonte, er wolle die „alte Kultur des Miteinander-Schwätzens“ wiederbeleben, mit Terminen vor Ort statt Bürgersprechstunden im Rathaus, und hoffe, dass der gute Besuch auch zu einem guten Umsatz fürs Lokal führe.

Wobei: Angesichts der vermeintlichen Brisanz habe er eigentlich erwartet, dass sogar noch wesentlich mehr kommen würden, so der Schultes schlitzohrig. Er gehe aber gleich nicht auf „Gott und die Welt“ ein, sondern darauf, weswegen wohl die allermeisten gekommen seien. Das Thema Gewerbegebietserweiterung stehe schon lange an, sei in all den Jahren seit der letzten Erweiterung immer wieder hochgekommen. Er persönlich halte nichts mehr von großen Wohngebieten, sondern sei nur noch für Bauen für den Eigenbedarf, nicht zuletzt wegen der kleinen Markungsfläche von Leutenbach. Die Gemeinde müsse mit ihren Flächen behutsam umgehen, das gelte auch für Gewerbegebiete, so die „Vorrede“.

Zur Sache selbst führte Kiesl aus, dass die vorhandene Stichstraße in Mahdäcker II von vornherein für eine spätere Erweiterung ausgelegt worden sei, dass man das „Dauerproblem“ Kunstrasenplatz mit der Verlegung beziehungsweise dem Neubau an andrer Stelle zu lösen versuche, zusammen mit der Schaffung einer „kleinen neuen Ortsmitte“, wozu es bisher nur „Gedankenspiele“ gebe, die er zwar in seiner jüngsten Haushaltsrede öffentlich gemacht habe, auf die es aber da keine großen oder gar kritischen Reaktionen gegeben habe.

Es sei kein „Industriegebiet“ geplant

Er versichere, dass kein „Industriegebiet“ geplant sei, keine großen Gebäude wie bei den beiden vorherigen Bauabschnitten, sondern man nur den Bedarf von kleinen, handwerklichen Betrieben decken wolle, so Kiesl. Bislang gebe es dazu nur eine „Konzeptskizze“, bei der es gar nicht üblich sei, sie zu veröffentlichen, dass dies schon geschehen ist, sollte für frühzeitige Transparenz sorgen, damit habe man die Bürger bereits einbezogen. Die „Beschlusslage“ sei bislang nur, die Planung voranzutreiben, es gebe ja noch gar kein Verfahren.

Nach dem „Zum Wohl!“ von Kiesl an alle, für das es Beifall gab, kamen zunächst allerdings andere Sorgen zu Wort, etwa Beschwerden einer Nachbarin von „Wolke 7“, dem zum Spielplatz erweiterten/ausgebauten (auch von den Nutzungszeiten her) Schulhof, über die „Hinterlassenschaften“ dort. Sie bekam auf ihre Forderung, dort deshalb ein öffentliches Klo zu installieren, aus der Runde zu hören, wo es denn überhaupt Spielplätze mit so etwas gebe. Den Schulhof zu öffnen, sei Wille des Gemeinderats gewesen, gab Kiesl zu bedenken, die Alternative wäre gewesen, ihn zu „schließen“ (nur noch während der Unterrichtszeit nutzen zu lassen, von Schulkindern, die ja in der Schule eine Toilette haben).

Anwohner des Spielplatzes (für Kinder!) beim Rasenspielfeld wiederum beklagten sich darüber, dass dieser bis 22 Uhr genutzt werden darf. Die Sorge wurde geäußert, dass entgegen der Topografie es dort einen Echo- oder Hall-Effekt gibt, mit der Folge, dass der Lärm von der Gewerbegebieterweiterungsfläche runter auf die benachbarte Wohnbebauung schallen würde. Die dortigen, also künftigen, Anwohner (Schwalbenweg) befürchten auch eine Lärmverlagerung durch die Verlegung des Kunstrasenplatzes, es brauche mehr Abstand oder gar einen Puffer dazwischen.

Kiesl verwies darauf, dass beim jetzigen Standort der Abstand zwischen fünf und zwölf Metern zu den unmittelbaren Nachbarn beträgt, beim künftigen seien es zwischen 50 und 75 Meter. Das Areal stehe seit vielen Jahren als Sportgelände im Flächennutzungsplan. „Noch mal, es geht bei diesen Plänen um einen weiten Horizont.“ Auffallend: Bis dahin hatte sich kein Anwohner des bisherigen Kunstrasenplatzes zu Wort gemeldet – oder es war von ihnen gar keiner da, nur Kritiker des neuen Standorts waren zu hören, etwa mit der Forderung, den Platz noch weiter nach außen zu verlegen oder samt Gewerbegebiet ans Gewerbegebiet bei der B 14, so zum Beispiel Landwirt Rainer Müller vom Stiftsgrundhof. Dagegen sprächen wirtschaftliche Gründe, so Kiesl.

TSV ist „ganz klar“ dafür

Ein „Statement“ kam von Albrecht Killinger vom Vorstand des TSV: Ein Sportplatz mache immer Lärm, das sei nun mal nicht zu ändern, auch mit einer Verlegung an einen Standort werde es für die dortigen Anwohner nicht ganz ruhig werden. Der bisherige Platz sei nun mal viel zu klein, Spiele dort vom Bezirk beziehungsweise Verband immer nur „geduldet“ worden. Das Thema, dort wegzugehen, auch wegen Ärgers mit den Anwohnern, auch wenn der in jüngerer Zeit geringer geworden sei, stehe seit vielen Jahren auf der Tagesordnung. Es sei, zugegeben, „unglücklich“, dass der Platz erst vor drei Jahren saniert wurde, also so bald danach „abgerissen“ werden solle. Aber am neuen Standort, ohne die Halle wie bisher auf einer Seite des Platzes, werde die Lärmbelastung eindeutig weniger. „Um es ganz klar zu sagen: Wir wollen das schon lange. Der Verein ist für den Sportplatz dort und würde sich darüber freuen“, so Killinger.