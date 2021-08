Bei der Familie Sultani läuft der Fernseher. Sie schafft es, in ihrer Wohnung in Nellmersbach, wie auch immer, einen Sender ihrer Heimat Afghanistan zu empfangen. Was sie sehen (und auch hören), ist kein Anlass zur Freude. Trotzdem können sie die Augen nicht davon lassen. „Das ist unser Land.“ Es sind keine Kriegsbilder, auch keine der bekannten Aufnahmen von panischen Menschen, die startenden Flugzeugen in Kabul hinterherrennen und sich offenbar in höchster Not an sie klammern. Aber sie