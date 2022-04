Wie viele aus der Ukraine geflüchtete Menschen leben bereits in Leutenbach, und wie viele werden noch kommen? 13 sind schon da, alle eingereist mithilfe eines „überörtlichen christlichen Vereins“, wie Bürgermeister Jürgen Kiesl sagt, und alle untergebracht „mit familiärem Kontakt“. Die andere Antwort kann er zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht geben. Kiesl kann nur sagen, was der „Königsteiner Schlüssel“, der vereinbarte Verteilmodus der Bundesländer, für eine Gemeinde in der Größe