Winnenden/Leutenbach: Nadja Pelzer und Marisa Schmoll spielen um 99.000 Euro

Die Winnenderin Nadja Pelzer (23) und die Leutenbacherin Marisa Schmoll (24) sind am Montag (27.02.), im Fernsehen beim Sender Sat 1 in der Gameshow „99 - Eine:r schlägt sie alle“ zu sehen. In dieser Sendung treten 100 Kandidaten in insgesamt 99 Spielrunden gegeneinander an und müssen dabei verschiedene Fähigkeiten wie Sportlichkeit, Geschick und Cleverness unter Beweis stellen. Wer in 98 der Spielrunden nicht ein einziges Mal Letzter wird, hat im finalen Spiel dann die Chance, 99.000 Euro zu gewinnen. Wie es war, vor den Kameras zu stehen, und wie die Stimmung unter den Kandidaten war, haben die beiden uns in einem Gespräch vor der Ausstrahlung verraten.

Show zufällig im Fernsehen gesehen und einfach mal beworben

Marisa Schmoll studiert zur Zeit Grundschullehramt mit den Fächern Sport und Deutsch, während Nadja Pelzer an der Hochschule der Medien in Stuttgart Medienwirtschaft studiert. Zurzeit haben die beiden allerdings Semesterferien, was aber nicht der einzige Grund für ihre gute Laune bei unserem Gespräch sein dürfte. Denn der Sendetermin für die erste Folge der dritten Staffel von „99 - Eine:r schlägt sie alle“, in der sie mitgewirkt haben, rückt immer näher.

Die Idee, sich bei der Show zu bewerben, hatte Nadja Pelzer. „Ich habe die Show zufällig beim Umschalten im Fernsehen gesehen. Als dann kam, dass man sich dafür bewerben kann, dachte ich mir, warum eigentlich nicht?“ Also hat sie sich ihre Freundin Marisa Schmoll geschnappt und die beiden haben sich bei der Show beworben - mit Erfolg. Dass die beiden genommen wurden, kam für sie überraschend, da sich bei der Show laut Marisa Schmoll um die 40.000 Menschen bewerben. „Wir kamen auch erst als Nachrücker infrage. Aber zwei Tage später hatten wir dann die Zusage“, erzählt Marisa Schmoll.

Schon beim Frühstück aufgeregt

Die finale Zusage kam, laut den beiden, sehr kurzfristig, um genauer zu sein, eine Woche vor Drehbeginn. Das hat es auch schwierig gemacht, sich drauf vorzubereiten, was aber auch so schwer gewesen wäre. „Bei den Spielen in der Show braucht man natürlich auch Können, aber viel ist am Ende einfach Glück“, erklärt Marisa Schmoll. Die zweieinhalb Wochen, in denen die Dreharbeiten im November letzten Jahres stattfanden, waren für die beiden vor allem nervlich sehr aufreibend.

„Ich saß manchmal morgens im Hotel vor meinem Frühstück und war schon voll aufgeregt, weil man ja nicht wusste, was einen im Laufe des Tages erwartet“, erinnert sich Marisa Schmoll. Aufregend war es anfangs auch, vor den Kameras zu stehen, sagen die beiden. „Man konnte sich aber auch erst langsam herantasten. Bei so vielen Teilnehmern hat sich das mit den Kameras dann gerade am Anfang noch ziemlich viel verteilt“, schildert Nadja Pelzer. Marisa Schmoll stimmt zu und sagt dazu: „Man hat die Kameras während der Spiele auch irgendwann einfach ausgeblendet.“

„Treffen uns heute noch mit anderen Teilnehmern“

Die Atmosphäre unter den Kandidaten sei unterdessen die meiste Zeit sehr gut gewesen. „Man war dort die ganze Zeit mit den anderen Kandidaten zusammen und so sind einem viele sogar auch schnell ans Herz gewachsen“, sagt Marisa Schmoll. Das wird auch deutlich, als die beiden erzählen, dass sich viele der Kandidaten sogar nach den Dreharbeiten noch regelmäßig treffen. Die beiden haben durch die gemeinsame Zeit vor allem in einer Gruppe aus etwa 20 Leuten neue Freunde gefunden. „Unsere Gruppe ist auch wirklich richtig durchgemischt, es gibt gefühlt alle Altersklassen.

Das geht von 19 bis 61 Jahre“, sagen sie lachend. Es sind schon weitere Treffen geplant. Auch mit dem Drehteam hat man sich gut verstanden, es gab sogar einen Betreuer für die Kandidaten, welcher für die beiden in der Zeit immer mehr zu einer Bezugsperson wurde. „Er ist, wenn einer von uns Schnupfen bekommen hat, sogar für uns zur Apotheke gegangen. Wir wurden dort allgemein richtig gut betreut“, sagt Nadja Pelzer. Insgesamt sei es für die beiden eine „coole und spannende Erfahrung“ gewesen, die sie, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten, auf jeden Fall noch mal wiederholen würden.

Große „Watch-Party“ geplant

Wenn am Montag die erste Folge der Show ausgestrahlt wird, haben die beiden auch schon eine große „Watch-Party“ mit Freunden und Familie geplant. Rund 60 Leute sollen kommen, weshalb man sogar extra ein Gasthaus für den Abend gemietet hat.