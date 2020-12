Der Hackbraten ist der Renner. Fast 40 Portionen sind ratzfatz weg. Die restlichen sechs Portionen schnappen sich Gäste am Tag darauf. Sie haben sich in weiser Voraussicht ihr Wunschgericht schon um neun Uhr morgens reserviert. Der Mittagstisch im „Lamm“ am Löwenplatz brummt. Seit Corona sogar noch mehr als davor.

Wer Hackbraten altbacken nennt, hat den von Valentin Schmoll noch nicht probiert. Seiner hat einen saftigen Teig und nimmt es locker mit jedem zeitgeistigen Burger-Paddie