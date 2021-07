Eine Spende von 1000 Euro hat Björn Riker von der Firma Wohnbau und Immobilien Riker mit Sitz in Remshalden an die Paulinenpflege Winnenden übergeben – für ihr inklusives Gasthaus „Lamm“ in Leutenbach. Das teilt die diakonische Einrichtung per Mail mit. Rosemarie Walz, Leiterin der Gaststätte, nahm die Spende entgegen.

{element}

Nach dem Willen des Spenders wird der Betrag den Menschen mit Behinderungen zugutekommen, die im „Lamm“ arbeiten. Gedacht ist an eine Fortbildung mit Besuch