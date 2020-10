Im Juni schrieb Pfarrerin Rosemarie Gimbel-Rueß im Gemeindebrief, dass nach einem Jahr intensiven Auseinandersetzens mit dem Thema der Zug in Richtung Verbundkirchengemeinde fahre, weil dieses Modell am besten der Situation mit drei Kirchengemeinden und nur noch zwei Pfarrern entspreche. Die Gemeinden blieben so rechtlich selbstständig und weiter im Besitz von Gebäuden, Grundstücken und Rücklagen, die drei Kirchengemeinden blieben in den bisherigen Größen bestehen, bildeten aber zusätzlich