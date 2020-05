Es ist die siebte Woche, in der Schulen und Kindergärten zur Eindämmung des Coronavirus geschlossen sind. Und für viele Eltern ist noch lange kein Ende dieses Ausnahmezustandes absehbar. Viele, die professionell mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sahen und sehen das mit Sorge. Sie befürchten, dass es in vielen Familien gerade gehörig kracht – und diejenigen, die darauf ein Auge haben (also die Sozialarbeiter, Psychologen, Ärzte, Erzieher oder Lehrer), dies nicht mehr mitbekommen.<