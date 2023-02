50 neue Gräber: Gemeinde Plüderhausen investiert in ihre Friedhöfe

Auf dem Plüderhäuser Friedhof sollen in diesem Jahr 50 weitere Erdurnengräber entstehen, außerdem soll ein neuer Grabstein aufgestellt werden, den sich mehrere schon vorhandene Wiesengräber teilen können. Für die beiden Maßnahmen investiert die Gemeinde insgesamt etwa 84.000 Euro. Das hat der Verwaltungsausschuss kürzlich einstimmig beschlossen.

Was sich 2021 und 2022 getan hat

In den Jahren 2021 und 2022 wurden insgesamt 60 neue Grabkammern angelegt, außerdem wurde ein Baumgrabfeld hergestellt, das in diesem Jahr mit weiteren Baumgrabhülsen erweitert werden soll. Es wurden zudem bereits mehrere neue Bäume gepflanzt, die in Zukunft für ein neues Baumgrabfeld genutzt werden können, und auch mit dem neuen Grabfeld für Erdurnen wurde bereits begonnen. 2023 soll auch auf dem Friedhof Walkersbach ein Baum gepflanzt werden, so dass auch hier die Möglichkeit auf ein Baumurnengrab bestehen wird.

Wird der Platz auf dem Friedhof knapp?

Durchschnittlich wurden im Zeitraum von 2014 bis 2022 jährlich 89 Beisetzungen durchgeführt, 61 Prozent davon im Schnitt in neuen Gräbern, bei 39 Prozent handelte es sich um Wiederbelegungen. Freie Grabstätten können laut der Verwaltung nur wiederverwendet werden, wenn die sterblichen Überreste, die sich dort befinden, aus den abgelaufenen Gräbern entfernt und zum Beispiel in einem anonymen Grabfeld würdig beigesetzt werden. „Dies muss konsequent in Angriff genommen werden“, heißt es in der Vorlage. Auf die Frage, ob der Platz auf dem Friedhof knapp zu werden droht, sagt Bauamtsleiter Ludwig Kern aber: „Wir haben noch mehrere Erweiterungsmöglichkeiten auf dem Friedhof Plüderhausen.“ Die Kollegen seien daran, nach Bedarf sukzessive die entsprechenden Möglichkeiten auf der Friedhofsfläche anzugehen.