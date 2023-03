92 neue Wohnungen in Plüderhausen: Steht das Projekt von Schatz auf der Kippe?

Elf Häuser mit insgesamt 92 Wohnungen wollen die Schatz Wohnbau GmbH und die Kreisbau in Plüderhausen auf dem Bischoff-Areal bauen. Doch nach einer Kehrtwende des Gemeinderats ist jetzt unklar, wie es weitergeht. Eine Mehrheit der Räte stimmte dafür, die Höhe eines Gebäudes im Bebauungsplan noch zu verringern. Fast verzweifelt wirkte angesichts der zweistündigen Debatte darum Bürgermeister Benjamin Treiber. Er beklagte einen „Schlingerkurs“, der ihm für die Zukunft der Gemeinde Sorgen bereite. Steht das Wohnbauprojekt jetzt sogar ganz auf der Kippe?

Die Firma Schatz lässt das in einer ersten Reaktion am Tag nach der Gemeinderatssitzung offen. „Wir werden uns die Möglichkeiten der Umplanung anschauen und dann hierzu eine Entscheidung treffen“, schreibt Geschäftsführer Michael Rieger in einer Pressemitteilung. Bürgermeister Benjamin Treiber sagt: „Wir hoffen, dass der Investor trotzdem weitermacht.“ Klar sei, dass jetzt die kompletten Pläne noch einmal geändert werden müssten, es betreffe nicht nur das eine Haus, das ziehe viel nach sich. Das ganze Projekt werde sich „noch mal um Monate verzögern – mindestens“.

„Verlässlichkeit ein wichtiger Faktor“

Die Mitteilung von Schatz ist ansonsten sehr klar in der Bewertung des Vorgangs. Man habe immer auf den städtebaulichen Entwurf vertraut, der 2018 entwickelt worden sei, heißt es dort. An den Plänen habe sich seither nichts geändert, sie seien im Gemeinderat immer begrüßt worden. Man habe auf „Aussagen von Seiten der Gemeinde und des Gemeinderats [...] immer vertraut“. Deswegen sei man „ sehr enttäuscht“. Und: „Für einen so lange andauernden Prozess [...] ist Verlässlichkeit für beide Seiten ein wichtiger Faktor.“

Das Gebäude, um das es geht, soll an der nordöstlichen Ecke des Gebiets stehen, wo der Ulmenweg in die Birkenallee mündet. Der Bebauungsplan lässt für dieses Haus eine Höhe von 13,50 Metern zu. Tatsächlich sieht der Plan der Firma Schatz ein Gebäude mit 12,50 Höhe vor. Das war nun einer knappen Mehrheit des Gemeinderats zu hoch. Mit acht zu sieben Stimmen, bei zwei Enthaltungen, wurde ein Antrag der CDU-Fraktion angenommen, das Flachdachgebäude mit einem Stockwerk weniger zuzulassen, also keine drei Vollgeschosse plus ein zurückgesetztes Dachgeschoss, sondern nur zwei Vollgeschosse plus Dachgeschoss.

Dafür gab es Applaus aus den Zuschauerreihen im Ratssaal, die voll besetzt waren. Vertreterinnen und Vertreter der Investoren saßen dort, aber vor allem Anwohnerinnen und Anwohner des Bischoff-Areals. Diese hatten zuvor die Gebäudehöhen und die in ihren Augen zu dichte Bebauung des Gebiets kritisiert und beklagt, ihre Einwände seien nicht gehört worden.

Erst gab es keine große Kritik

Die Entwicklung, die die Debatte im Gemeinderat genommen hat, ist bemerkenswert. Noch im Dezember folgte das Gremium dem Entwurf für den Bebauungsplan noch ohne große Kritik. Das war insofern keine Überraschung, weil das Vorhaben schon seit 2017 in Vorbereitung und auch schon lange weitgehend durchgeplant und besprochen war. Dann fand im Januar 2023 eine Infoveranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger statt. Als nun im März Aufstellung und Auslegung des Bebauungsplans im Gemeinderat beschlossen werden sollten, forderten plötzlich vier Räte die Verkleinerung des fraglichen Gebäudes. Der Beschluss wurde vertagt. Dann fand, wie Bürgermeister Benjamin Treiber jetzt öffentlich machte, eine Art Probeabstimmung statt, nichtöffentlich. Auch da seien nur vier Räte gegen die Pläne gewesen, zwei hätten sich enthalten.

Schon in der vorangegangenen Sitzung hatte Treiber deutliche Worte gefunden. Jetzt nannte er es einen „bemerkenswerten Vorgang“, dass man signalisiere, alles könne so bleiben, „und in der nächsten Sitzung das wieder auf den Kopf stellt“. „Langsam mache ich mir wirklich Sorgen, wie wir die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, gemeinsam bewältigen wollen“, sagt er.

Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt er: Wenn es nur bei dieser einen Entscheidung so gewesen sei, wäre das ja kein großes Thema. Aber es ziehe sich durch viele Themen. „Ich hatte als Bürgermeister schon häufig Situationen, dass Geschäftspartner sagen: So was habe ich noch nie erlebt.“ Man stehe vor riesigen Herausforderungen – er nennt den Neubau von Bauhof und Feuerwehrgerätehaus, das große Baugebiet Hohrain-Gländ. Das alles werde „so nicht funktionieren.“

Das sind die Meinungen der Gemeinderäte

CDU-Gemeinderat Reiner Schiek räumte wie andere in der Sitzung ein: Man könne sich durchaus vorwerfen lassen, dass man mit dem Änderungswunsch früher hätte kommen können. Aber besser jetzt als noch später im Bebauungsplanverfahren. Einen „Schlingerkurs“ wollte er nicht erkennen. Planer Jérôme Amiguet hatte zuvor dafür plädiert, den Plan in der vorliegenden Form in die öffentliche Auslegung zu bringen und dann die eingehenden Stellungnahmen und Einwände gesammelt zu betrachten und gerecht abzuwägen. Er schlug zudem vor, noch einmal eine Infoveranstaltung zu machen, um den Bürgerinnen und Bürgern die komplexen baurechtlichen Zusammenhänge zu erklären.

Den Vorschlag mit der Veranstaltung könne er nur begrüßen, sagte Ulrich Scheurer (CDU), „Kommunikation auf Augenhöhe“ sei wichtig. Die Änderung der Pläne durch den Gemeinderat nannte er einen „normalen Vorgang“ und „das Recht vom Gemeinderat“. Erich Wägner von der Grünen Liste Umwelt (GLU) sprach von einem „kleinen Einschnitt“. Er habe Verständnis für die Bedenken der Nachbarn. „Wir wollen die Wohnbebauung, die da entsteht“, sagte er. Aber man müsse auch Rücksicht auf die Nachbarschaft nehmen.

Thomas Reißig (SPD) meinte dagegen: Das mit dem „Schlingerkurs“ könne er „nur unterschreiben“. Der Grund, warum in dem Gebiet große Mehrfamilienhäuser geplant würden, sei, dass junge Menschen oder Mitarbeiter von Plüderhäuser Firmen, auf der Suche nach Wohnraum seien. „Ich habe Hunderte Freunde verloren, die sind nicht gestorben, die sind weggezogen“, so Reißig. „Wir haben hier ein Riesenproblem.“ Der Initiative der Anwohnerinnen und Anwohner sei er „dankbar“ für viele Punkte, die sie eingebracht hätten. Aber: „Ich muss für die Gesamtgemeinde abwägen.“

"Irgendjemand tue ich immer weh"

Auch Claudia Jensen (Freie Wähler) gab ebenfalls zu, der „Schlingerkurs“ werde dem Gemeinderat „oft bescheinigt von der Bevölkerung“. Sie wies darauf hin, dass es auch durchaus positive Stimmen aus der Nachbarschaft des Bischoff-Areals gebe.

Michael Gomolzig (CDU) meinte: Als Nachbar wäre er „auch geschockt“ gewesen und „wäre Sturm gelaufen“. Aber: „Diejenigen, die in das Wohngebiet einziehen, die können sich nicht zu Wort melden.“ Für die, die auf Wohnungssuche seien, laufe die Zeit davon, deswegen sei es wichtig, eine Entscheidung zu treffen. „Irgendjemand tue ich immer weh.“