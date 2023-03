92 Wohnungen an Rems in Plüderhausen geplant: Was Anwohner daran kritisieren

Die Kreisbaugruppe und die Firma Schatz planen ein Quartier an der Rems in Plüderhausen. Wo in der Birkenallee bis in die Neunziger die Firma Bischoff residierte, sollen künftig 92 Wohnungen entstehen. Am Donnerstag beschäftigt sich der Gemeinderat nun erneut mit dem Bauvorhaben und könnte den Plänen grünes Licht erteilen. Bei einigen Anwohnern sorgen diese derweil für Unmut.

Zu viel Nachverdichtung, Gebäude zu hoch geplant?

Sven Siefert wohnt in der Birkenallee und wäre künftig direkter Nachbar zu dem neuen Viertel. Der Plüderhäuser stellt zunächst klar: „Grundsätzlich bin ich sehr dafür, dass dort gebaut und Wohnraum geschaffen wird“ Er findet auch: „Städtebaulich ist das gut gelöst“. Was jedoch nicht in Betracht gezogen wurde, sei die Schnittstelle zu den Bestandsgebäuden.

Wer die Pläne für das künftige Areal genauer studiert, stellt nämlich fest, dass wo jetzt eine alte Villa auf dem ehemaligen Firmengelände steht, künftig ein Flachdachgebäude mit drei Voll- und einem Dachgeschoss stehen soll. Und das in unmittelbarer Nähe in einer Höhe von rund 13 Metern. Sein nebenan stehendes Haus ist nur acht Meter hoch und hat anderthalb Geschosse. Zudem soll das Nachbargrundstück um einen Meter angehoben werden. Würde der geänderte Bebauungsplan so verabschiedet, stünde wenige Meter entfernt also ein fast doppelt so hohes Gebäude.

Viel dichter besiedelt als der Rest von Plüderhausen

Insgesamt sind elf Gebäude von beiden Projektpartnern geplant, nicht alle sollen so hoch werden. Entstehen soll ein Quartier mit einer Mischung aus gefördertem Wohnraum und Eigentumswohnungen.

Nicht nur in direkter Nachbarschaft, sondern insgesamt ist Siefert das geplante Quartier deutlich zu stark nachverdichtet. Dreieinhalb mal dichter besiedelt als die Nachbarschaft wäre das Areal, hat er ausgerechnet. Wo bliebe da noch der dörfliche Charakter? Was ihm als Anwohner ebenfalls fehlt: „Man müsste auch an der Infrastruktur etwas machen, wenn das funktionieren soll“, etwa bei den Gehwegen. Der bestehende habe an der schmalsten Stelle nur eine Breite von einem Meter.

Die Kritik sei nicht berücksichtig worden, kritisiert Siefert

Dem Thema Nachverdichtung steht Siefert zwar nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber. Aber er fragt sich: „Kann da nicht etwas mehr auf die Bestandshäuser Rücksicht genommen werden?“

Dass die Bürgerschaft erst spät davon erfuhr, nämlich als die Pläne bereits sehr konkret waren, auch das stört den Anwohner. Zwar habe es Ende Januar eine Informationsveranstaltung in der Staufenhalle gegeben. Die dabei geäußerte Kritik sei dann aber nicht mehr in den wenig später dem Gemeinderat vorgelegten Planungen berücksichtigt worden.

„Die Bürger wurden zu spät gehört und nicht mitgenommen“

Dass die Bürgerschaft nicht rechtzeitig informiert worden sei, findet auch Thomas Beck, der nebenan im Ulmenweg wohnt. Aus seiner Sicht sei es bei so weitreichenden Plänen wichtig, „das so früh wie möglich öffentlich zu machen.“ Das sei bei diesem Projekt aber nicht der Fall gewesen.

Als die vorhabenbezogenen Bebauungspläne für die 92 Wohnungen im Gemeinderat Ende 2022 diskutiert wurde, habe das zunächst keiner der Anwohner realisiert. Wurde der Plan doch auch unter dem Namen „Wagneräcker“ auf die Tagesordnung gebracht, was kaum jemandem im Ort ein Begriff sei. Erst über ein Rundschreiben der Bürgerinitiative „Gemeinde gemeinsam gestalten“, in der Beck aktiv ist, hätten viele Anwohner überhaupt davon erfahren.

"Nicht hinter verschlossenen Türen diskutieren"

Im Namen der Initiative wurde auch ein Schreiben an die Gemeinderäte und Bürgermeister Benjamin Treiber verfasst, das zahlreiche Kritikpunkte an den Plänen von Kreisbau und Schatz aufzählt. Auch das sei folgenlos geblieben.

Von der Kommunalpolitik fühlt Thomas Beck sich deshalb nicht ernst genommen. „Die Bürger wurden deutlich zu spät gehört und nicht mitgenommen, sondern vor vollendete Tatschen gestellt“, findet der Plüderhäuser. „So etwas sollte schon früh öffentlich diskutiert werden und nicht hinter verschlossenen Türen“.

Als dann Anfang März der Bebauungsplan erneut im Gremium war, sei zwar ein Teil der von Anwohnern formulierten Kritik zur Sprache gekommen. Die Pläne von Schatz und Kreisbau fanden aber eine breite Mehrheit. Was Beck befürchtet, wenn sie umgesetzt werden, ist nicht weniger als ein „Ghetto“. Er sagt: „Ich bin schon dafür, dass hier gebaut wird“, sagt er, „aber in einer für Plüderhausen üblichen Dichte“. Und die sei hier absolut nicht mehr gegeben.

Und was ist mit dem Gemeindeentwicklungskonzept?

Das Bischoff-Areal ist jedoch nicht das einzige geplante Bauprojekt in der Gemeinde, das er für überdimensioniert hält. Mit Hohrain/Gländ, der Sonnenhalde in Walkersbach und nicht zuletzt der ins Gespräch gebrachten Verlagerung des Sportgeländes in den Osten der Gemeinde, stünden gerade gleich mehrere Bauvorhaben auf der Agenda, die aus seiner Sicht den Charakter des Ortes verändern würden. Grundsätzlich schwinge bei all diesen Projekten die Frage mit: Wie dörflich soll Plüderhausen bleiben? Und: Profitiert die einheimische Bevölkerung auch davon?

Eigentlich habe er die Hoffnung gehabt, diese Fragen in einer Gemeindeentwicklungsstrategie beantworten zu können. Am Montagabend ist hierzu die erste öffentliche Veranstaltung, zu der die Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind. Beck befürchtet, dass die Strategie sich am Ende als zahnloser Tiger entpuppen könnte, wenn in der Gemeinde zuvor schon zu viele Projekte (wie hier beim Bischoff-Areal) vorentschieden würden. Die Aufstellung der „Wagneräcker“-Bebauungspläne steht am Donnerstag jedenfalls auf der Tagesordnung.

Sollten diese in ihrer jetzigen Form verabschiedet werden, denkt Thomas Beck jedenfalls schon mal darüber nach, rechtliche Mittel dagegen einzuleiten.

Der Plüderhäuser Gemeinderat tagt am Donnerstag, 30. März, um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Bereits am Montag, 27. März, ist die Bürgerschaft dazu eingeladen, sich am Gemeindeentwicklungskonzept zu beteiligen und um 18 Uhr in die Staufenhalle zu kommen.