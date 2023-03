92 Wohnungen auf Industrieareal in Plüderhausen geplant: Werden Gebäude zu hoch?

An der Nordseite der Rems in Plüderhausen steht seit den Neunzigern ein ehemaliger Industriekomplex leer. Wiederholte Versuche, ihn zu reaktivieren, blieben erfolglos. Nun gibt es, wie berichtet, mit der Kreisbaugruppe und Schatz Investoren, die auf dem Gelände gemeinsam 92 Wohnungen errichten wollen. Vorgestellt wurden die Pläne bereits im Dezember 2022, jetzt standen sie erneut auf der Tagesordnung.

Das Vorhaben auf dem Areal der früheren Firma Bischoff in der Birkenallee soll umgesetzt werden mit einem sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der vom Büro Baldauf Architekten formuliert wird. Dieser gilt, so erklärte es Jérôme Amiguet von besagtem Büro im Gremium, ausschließlich für dieses Bauvorhaben – und verfällt, wenn das Projekt nicht zustande kommen sollte. Die Festsetzungen darin sind deshalb schon sehr konkret.

Seit sechs Jahren ein Thema in der Kommunalpolitik

Ganz neu war das, was sie zu hören bekamen, für die Plüderhäuser Gemeinderäte nicht. Die Kommunalpolitik beschäftigt sich schon seit sechs Jahren mit dem Thema, als erstmals bei einer Klausurtagung darüber beraten wurde. Ein bereits aufgestellter Bebauungsplan von 2020 musste überarbeitet werden, weil sich neben der Kreisbau ein weiterer Investor für das Areal fand.

Zum einen plant die Schatz-Gruppe in der Birkenallee sechs Gebäude mit 45 Eigentumswohnungen von einer Größe zwischen 61 und 128 Quadratmetern. Und zum anderen die Kreisbaugruppe fünf Gebäude mit 47 Zwei- bis Vierzimmerwohnungen zwischen 60 und 90 Quadratmetern. Dabei soll ein Teil der Häuser vier Stockwerke erhalten.

An dieser vierstöckigen Gebäudehöhe hat sich im Gemeinderat nun eine Diskussion entzündet. Diese fanden einige Gemeinderäte nicht angemessen, weil sie sich nicht in die bereits bestehende Wohnbebauung einfügen würde. Kritische Stimmen zu diesen Plänen gab es aus der Bürgerschaft zuvor bei einer Infoveranstaltung.

Was Räte an dem Vorhaben kritisieren

„Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir Wohnraum brauchen, und ich stehe auch hinter dem Verfahren. Nur eines gefällt mir nicht: die Höhe des hinteren Hauses“, sagte Andreas Theinert (CDU). Die hätte er gerne grundsätzlich dreistöckig gehabt. Eine Forderung, für die er im Publikum Applaus erntete. Dort hatten auch mehrere Anwohner Platz genommen, die sich hörbar über die Pläne in ihrer Nachbarschaft ärgerten.

Sich noch einmal Gedanken über die Höhe machen wollte GLU-Rat Erich Wägner. „Da geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit“, meinte er. Schließlich habe das Vorhaben Auswirkungen auf den ganzen Ort.

Auch CDU-Rat Reiner Schiek plädierte dafür, die Geschosshöhe noch einmal zu diskutieren – und beantragte, diese auf drei zu beschränken. Damit würde die Gebäudehöhe insgesamt von 13,5 auf 10,5 Meter reduziert. Ulrich Scheurer (CDU) betonte dazu ganz grundsätzlich: „Die Bauleitplanung ist das Königsrecht des Gemeinderats – und da gehört die Gebäudehöhe dazu.“

Bürgermeister Benjamin Treiber: „Ich bitte darum, das abzustellen“

Das wolle auch niemand in Abrede stellen, erwiderte Bürgermeister Benjamin Treiber. „Nur wenn man das mehrfach thematisiert und dann kurz vor Schluss kommt so etwas, dann finde ich das schwierig.“ Er erinnerte daran, dass der Gemeinderat genau diesem Entwurf im Dezember noch ohne große Kritik gefolgt sei. Er halte es für problematisch, „das, was wir damals beschlossen haben, zu kommentieren mit ‘So war es nicht gemeint’“. Was aber leider typisch sei für dieses Gremium. „Ich bitte darum, das abzustellen“, sagte der Bürgermeister.

Silvan Vollmar (FW-FD) wies darauf hin, dass es bereits einen bestehenden Bebauungsplan (aus dem Jahr 1967) für das Areal gebe. Und auf dessen Basis könne der Besitzer theoretisch genauso gut einen Gewerbebetrieb hinstellen, der Tag und Nacht produziere, Abgase erzeuge und viele Lastwagen in das Gebiet bringe. Bei aller Kritik im Detail fand er die Pläne von Kreisbau und Schatz daher „nach wie vor gut“.

Marcel Schindler (SPD) sagte: „Wir können hier auf einer kleinen Fläche sehr viel Wohnraum schaffen.“ Leider gebe es Kräfte im Gremium, die beim Thema Bauen generell ausbremsen würden. „Was nervt: Dass wir bei uns im Gremium Entscheidungen so lange umdrehen, bis wir gar nicht mehr wissen, was wir wollen.“ Er bat seine Ratskollegen daher darum, sich an die eigenen Maßgaben zu halten. Hier stehe man im Wort.

Werden Bauträger zu Unrecht an den Pranger gestellt?

Andernfalls müsste die gesamte Planung noch einmal komplett geändert werden, betonte Planer Jérôme Amiguet. Mit der bloßen Streichung eines Geschosses sei das nicht getan.

Michael Rieger, Geschäftsführer der Firma Schatz, erinnerte daran, dass der Bebauungsplan auf dem basiere, was der Gemeinderat zusammen mit dem Büro Baldauf als Idee erstellt habe. „Darauf haben wir aufgebaut und darauf haben wir vertraut.“ Er fühle sich daher in der Diskussion zu Unrecht an den Pranger gestellt.

Kreisbau-Geschäftsführer Steffen Krahn sagte, dass im Dezember aus dem Gremium noch keine Kritik an der Geschosshöhe laut geworden war. „Wir sind seit fünf Jahren an dem Projekt, da geht es natürlich schon um eine gewisse Verlässlichkeit.“

Wie es bei dem Projekt weitergeht

Schließlich durfte das Gremium über Schieks Antrag abstimmen. Lediglich vier Räte wollten die Geschosshöhe begrenzen. Die Aufstellung des Bebauungsplans wurde dennoch verschoben. Der Gemeinderat soll sich Ende März noch einmal damit beschäftigen. Im Anschluss soll der Bebauungsplan aufgestellt und für einen Monat öffentlich ausgelegt werden. Dann besteht auch die Möglichkeit seitens der Betroffenen, Bedenken und Kritik zu äußern.