Ab Mittwoch (01.03.) gibt es ein "Stadtticket" für Plüderhausen - was bietet es?

Einen kompletten Tag lang für einen Pauschalpreis mit allen Bussen fahren: Das ist ab dem 1. März auch in Plüderhausen möglich. Denn die Gemeinde hat jetzt ein Stadtticket eingeführt. Das „Stadt-Ticket“ ersetzt damit das bisherige „Plüderhausen-Ticket“.

Bereits seit 2009 gab es in der Gemeinde ein Sonderangebot für den öffentlichen Nahverkehr. Zu erwerben war es im Rathaus. Zuletzt wurde das Angebot aber nur noch selten genutzt. Laut Gemeindeverwaltung wurden im Jahr 2021 gerade mal 84 Tickets verkauft. Es kostete 1,25 Euro pro Person, galt aber nur für eine Fahrt.

Im Oktober hat sich der Plüderhäuser Gemeinderat dann dazu entschlossen, auf das „Stadt-Ticket“ umzusteigen und das bisherige Angebot einzustellen. Er folgte damit der Nachbargemeinde Urbach, die ein solches Ticket bereits Anfang 2022 eingeführt hat. Auch wenn es in der Sitzung skeptische Meinungen dazu gab, ob es überhaupt noch angenommen wird, wenn demnächst das 49-Euro-Ticket kommt, fiel die Abstimmung einstimmig aus.

Wie das Ticket funktioniert und für wen es interessant ist

Das neue „Stadt-Ticket“ kostet nun zwar etwas mehr, gilt aber auch für beliebig viele Fahrten. 3,50 Euro muss eine einzelne Person dafür bezahlen. Gruppen von bis zu fünf Personen bekommen ein gemeinsames Ticket für sieben Euro. Beide Fahrkarten gelten einen kompletten Tag lang und bis zum nächsten Morgen um 7 Uhr. Das „Stadt-Ticket“ gilt übrigens auch für Fahrten zwischen Plüderhausen und Walkersbach mit der Linie 250 oder mit der Linie MEX13 mit Umstieg in Waldhausen auf die Buslinie 250.

Außerdem ist dafür kein Gang mehr aufs Plüderhäuser Rathaus notwendig. Das Ticket kann direkt beim Busfahrer, am Ticketautomaten oder als Handyticket über die App „VVS Mobil“ erworben werden.

„Das ist der große Vorteil der neuen Regelung“, sagt der Plüderhäuser Bürgermeister Benjamin Treiber. Die bisherige Lösung sei kaum mehr angenommen worden und auch recht umständlich gewesen. „Auch wenn das Stadt-Ticket etwas mehr kostet, ist es aus unserer Sicht besser.“ Das Angebot soll den öffentlichen Personennahverkehr stärken und damit auch umweltfreundliche Mobilität fördern. Das Angebot richte sich an alle Bürgerinnen und Bürger, sei aber vor allem für ältere Personen ohne Auto interessant, sagt Treiber – oder auch für Bürger aus dem weit entfernten und abgelegenen Ortsteil Walkersbach.

In Urbach gibt es das Ticket schon fast ein Jahr

Die Nachbargemeinde Urbach hat das „Stadt-Ticket“ bereits im April 2022 eingeführt. Auch dort hatte es davor lange Zeit ein örtliches Angebot für den Nahverkehr gegeben. Das „Urbach-Ticket“ war ebenfalls im Rathaus zu erwerben, wurde aber zuletzt immer seltener verkauft, wie Achim Grockenberger, Pressesprecher der Gemeinde, auf unsere Nachfrage hin mitteilt.

Wie ist nun die Nachfrage für das „Stadt-Ticket“? „In den ersten Monaten sind noch kaum welche verkauft worden“, berichtet Grockenberger. In der zweiten Jahreshälfte zog die Nachfrage dann aber an, alleine im Dezember waren es fast 200. Von April 2022 bis Dezember wurden insgesamt knapp 770 „Stadt-Tickets“ in Urbach erworben. „Offenbar wird das Angebot inzwischen angenommen“, so Grockenberger.

Stadt-Ticket: Bereits 50 Gemeinden beteiligen sich

Das „Stadt-Ticket“ gibt es nun mittlerweile in rund 50 Gemeinden im Gebiet des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS). Im Rems-Murr-Kreis beteiligen sich neben Urbach und Plüderhausen noch Backnang, Fellbach, Kernen, Korb, Waiblingen und Winnenden an dem Angebot.

Laut Geschäftsführer Thomas Hachenberger sind im Dezember 2022 mehr als 255.000 „Stadt-Tickets“ erworben worden – und damit so viele wie nie zuvor. Alleine in Waiblingen werden laut VVS derzeit monatlich rund 11.000 dieser Tickets verkauft.

Die Kommunen bezuschussen das Stadt-Ticket

Der vergleichsweise günstige Preis ist auch deshalb möglich, weil dieses Angebot von den teilnehmenden Gemeinden bezuschusst wird. In Plüderhausen und Urbach beträgt der Eigenanteil 2,11 Euro bei den Einzel- sowie 3,54 Euro bei den Gruppentickets.

Neben dem „Stadt-Ticket“ gibt es in Plüderhausen mit dem Bürgerbus noch ein weiteres günstiges Mobilitätsangebot, das zudem auch über die Gemeindegrenzen hinaus fährt. Nachdem der Bus pandemiebedingt pausieren musste, wird er inzwischen wieder gut nachgefragt. „Das funktioniert ausgesprochen gut“, findet Bürgermeister Treiber. Er betont aber zugleich, dass dieses Angebot keine Konkurrenz zu Taxis oder dem öffentlichen Nahverkehr sein soll, sondern den Alltag von mobilitätseingeschränkten Menschen erleichtern möchte.

Im „Stadt-Ticket“ sieht der Bürgermeister nun „eine Verbesserung zum Status quo in der Gemeinde“. Schade findet Benjamin Treiber indes, dass momentan keine interkommunalen Lösungen für den öffentlichen Nahverkehr mit dem VVS machbar seien. „Eine gemeinsame Lösung mit Urbach oder Lorch wäre großartig.“