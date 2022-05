Altes Rathaus in Plüderhausen: Der Garten darf jetzt bebaut werden

Das denkmalgeschützte Alte Rathaus aus dem Jahr 1569 ist eines der wenigen historischen Gebäude in Plüderhausen. Anfang der neunziger Jahre befand es sich in einem sehr schlechten Zustand. Durch den Verkauf und die Sanierung durch den Investor konnte das Haus gerettet werden.

Als Bedingung für den Verkauf wurde damals ein Bebauungsverbot für die Grünfläche neben dem Fachwerkbau im Grundbuch festgesetzt. Der Eigentümer will das Gelände nun aber mittel- bis langfristig bebauen. Dazu wäre eine Aufhebung des bestehenden Bauverbots notwendig.

Wägner und Kelemen gegen Bebauung

GLU-Rat Erich Wägner sprach sich am Donnerstagabend im Gemeinderat vehement dagegen aus. „Das Alte Rathaus ist ein Postkartenmotiv, hat einen schönen alten Biergarten mit Bäumen. Dass wir da jetzt einen Bau reinstellen, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen“. Er sei dankbar, dass der Investor in den Neunzigern das Gebäude saniert habe, „aber eine Nachverdichtung in diesem sensiblen Bereich ist nicht sinnvoll“. Er forderte zunächst einen Vor-Ort-Termin mit dem Gemeinderat, bevor hier eine Entscheidung gefällt wird.

"Das Alte Rathaus ist ein Schmuckkästchen"

Auch Klaus Harald Kelemen (SPD) lehnte eine Änderung des bestehenden Bauverbots ab. Das Alte Rathaus sei ortsbildprägend und gehöre zum kulturellen Erbe der Gemeinde – auch wenn manche es in den Neunzigern lieber hätten abreißen wollen. Zudem sei in den vergangenen Jahren viel Geld in eine bessere Aufenthaltsqualität der Plüderhäuser Ortsmitte geflossen: in die Rems-Promenade, den Wasserspielplatz oder den Grünen Anger. Da sei es widersinnig, jetzt an dieser Stelle Bebauung zuzulassen. „Die Bedingung beim Verkauf damals war, dass der Garten nicht bebaut werden soll. Und der Gemeinderat hat zu keiner Zeit ein Signal gesendet, dass der Garten jetzt bebaut werden kann.“ Auch Kelemen forderte daher zunächst einen Vor-Ort-Termin und die Vertagung der Entscheidung.

Ulrich Scheurer (CDU) hingegen hielt die Entscheidung für abstimmungsreif. Er erinnerte daran, dass die Sanierung „eine Erfolgsgeschichte“ für die Gemeinde war. „Das Alte Rathaus ist ein Schmuckkästchen – und das bleibt auch so“.

Scheurer: Gastronomen unterstützen!

Dass die Pläne in der Bevölkerung kein Thema seien, zeige sich daran, dass bei der Diskussion im Gemeinderat kein Publikum im Saal sei, so Scheurer. Auch habe sich dazu niemand bei ihm gemeldet. Nicht zuletzt gelte es aus seiner Sicht, hier auch abzuwägen. „Mit Gastronomie sind wir ja nicht gerade reich gesegnet“, weshalb man diese auch unterstützen sollte.

Bürgermeister hält Bebauung für "vertretbar" und "verträglicht"

Bauamtsleiter Ludwig Kern sagte, er wäre dankbar, wenn in der Sitzung eine Entscheidung falle. Das Thema sei nicht-öffentlich schon öfter diskutiert worden „und wir hätten uns das schon lange anschauen können“. Das halte er für unwirtschaftlich.

Und Bürgermeister Benjamin Treiber sagte: „Meine persönliche Überzeugung ist, dass dieses Vorhaben vertretbar und verträglich ist.“

Eine knappe Mehrheitsentscheidung

Mit einer denkbar knappen Mehrheit von neun zu sieben Stimmen entschied sich das Gremium schließlich dazu, das Bebauungsverbot gegen eine Entschädigung aufzuheben. Die maximal bebaubare Fläche soll sich auf 100 Quadratmeter belaufen.

Die Gemeinde soll dazu jetzt einen entsprechenden Vertrag mit dem Eigentümer abschließen.