Am Plüderhäuser Badesee gilt überall Badeverbot

Seit einigen Tagen gilt ein Badeverbot am Plüderhäuser Badesee. Das bestätigt Ludwig Kern, Bauamtsleiter der Gemeinde Plüderhausen, unserer Redaktion auf Nachfrage. Die Blaualgen-Konzentration ist im gesamten See in den vergangenen Tagen stark gestiegen. Deswegen hatte die Gemeinde bereits am Dienstag den Nichtschwimmerbereich gesperrt.





Kein schöner Anblick: Der See am Freitagmorgen (14.08.) © Gabriel Habermann



Nun weisen Schilder, die die Gemeinde angebracht hat, deutlich auf das Badeverbot hin. Wie lange das Verbot gilt? Nach den Erfahrungen vom vergangenen Jahr müsse man damit rechnen, dass das Verbot bis zum Ende der Badesaison bestehen bleiben wird, sagt Ludwig Kern. Die Verbotsschilder sind deutlich. Wer sich nicht an das Badeverbot hält und sich in Gefahr begibt, sei selbst für sich verantwortlich. Kern appelliert jedoch an die Bewohner, sich an die Empfehlung zu halten, nicht ins Wasser zu gehen.

Die Blaualgen-Konzentration ist besonders gesundheitsgefährdend für Kinder und Menschen, die eine empfindliche Haut haben. Wird das mit Blaualgen verschmutzte Wasser verschluckt, kann es zu Fieber und Vergiftungen, Durchfall oder Erbrechen führen.