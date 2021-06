Nach einem verregneten Mai freuen sich sicher viele Menschen über das aktuell sonnige Wetter. Lange anhalten wird es wohl erst einmal nicht, trotzdem starten viele Freibäder diese Woche endlich in die Saison. Etwas Abwechslung und der Sprung ins kühle Nass sind aber natürlich auch an vielen Seen möglich. Ist dafür wie im Freibad ein negativer Corona-Test oder ein Nachweis über eine vollständige Impfung oder eine Genesung nötig oder sind die Regeln hier entspannter? Wir haben