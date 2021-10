Die Tage der Schlossgartenschule als Schulgebäude sind definitiv gezählt. Alle Erst- und Zweitklässer, die dort momentan ihren Platz haben, werden ab Herbst 2022 ans Hohbergschulzentrum umziehen. Aus dem historischen Gebäude in der Gmünder Straße 15 soll dann ein Kinderhaus werden. Wie dieses konkret aussehen soll und was der Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes kosten wird, damit befasst sich in den kommenden Wochen das Architekturbüro N2.

Dieses hat, so betonte es Bauamtsleiter