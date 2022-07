Ausschuss wehrt sich vergeblich: Zwei Einfamilienhäuser in Plüderhausen kommen

Schon mehrfach hat sich der Technische Ausschuss von Plüderhausen mit einem Bauvorhaben in der Grünewaldstraße nahe der katholischen Kirche beschäftigt und immer wieder Nachbesserungen eingefordert. Ein Bauherr will dort zwei Einfamilienhäuser mit Garagen errichten (wer sich für die detaillierten Pläne interessiert, wird hier fündig).

Als zu groß und sich nicht in die Umgebung einfügend wurde es von der Mehrheit des Gremiums empfunden. Zuletzt im Mai wurde das städtebauliche Einvernehmen daher nicht erteilt – und an den Bauherrn die Empfehlung ausgesprochen, die Gebäude etwas abzustufen.

Die Argumente der Baurechtsbehörde

Das Landratsamt hat nun mitgeteilt, dass aus baurechtlicher Sicht nichts gegen das Bauvorhaben spricht. Denn, so die Baurechtsbehörde in ihrer Begründung, für die städtebauliche Bewertung seien nur die absoluten Maße der Gebäude entscheidend. Und daran würde sich durch eine Abstufung nichts ändern. Die Gemeinde sollte daher erneut eine Stellungnahme abgeben – und ihr Einvernehmen erteilen, so der Rat aus Waiblingen.

Was der Gemeinderat dazu sagt

„Als ich das gelesen habe, musste ich an den Erlkönig denken“, sagte SPD-Rat Marcel Schindler. „Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt“, heißt es in dem Gedicht – und so empfinde er jetzt auch. Denn das Gremium habe sich Gedanken gemacht, wie mehr Einvernehmen hergestellt werden könne. Diesem Vermittlungsversuch werde nun aber keine Rechnung getragen. „Das ist für ein politisches Gremium schon enttäuschend.“ Und es sei „eine blöde Gesamtsituation“, so Schindler.

CDU-Rat Andreas Theinert sagte: „Mich kotzt es auch an“, denn dann hätte man sich die Sitzung, den Vor-Ort-Termin und die lange Diskussion ja gleich sparen können.

Als „sehr, sehr unbefriedigend“ empfand das Erich Wägner (GLU), der sich fragte: „Waren die Leute in Waiblingen jemals vor Ort und haben sich das angeschaut?“ Markus Proschka (CDU) meinte, es sei „absolut gar nicht mehr erklärbar“, was das Landratsamt mitgeteilt habe

Er könne vieles von dem nachvollziehen, was gesagt wurde, „aber es gibt Unterschiede zwischen persönlicher Wahrnehmung und der Auslegung des Rechts“, sagte hingegen Bürgermeister Benjamin Treiber.

Es gibt hier keinen Bebauungsplan ...

Hans-Ulrich Höfer, stellvertretender Leiter des Bauamts, erklärte dazu: „Das Landratsamt legt Wert auf eine rechtlich einwandfreie Entscheidung.“ Und die städtebauliche Begründung für eine notwendige Abstufung sei einfach nicht gegeben, denn die Höhe des Baukörpers bliebe dadurch unverändert.

... deshalb gilt Paragraf 34 des Baugesetzbuches

Weil es für dieses Grundstück keinen Bebauungsplan gebe, es sich aber im Innenbereich befinde, greife hier Paragraf 34 des Baugesetzbuches. Und der besagt lediglich, dass ein Vorhaben zulässig ist, wenn es sich in „die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist“. Wolle man genaue Höhen festlegen, müsse man einen Einzel-Bebauungsplan für das Grundstück machen. „Wir haben daher keine große Möglichkeit, anders zu entscheiden. Der Bauherr hat einen Rechtsanspruch auf Baugenehmigung, und die möchte das Landratsamt so schnell wie möglich erteilen.“ Zumal eine Ablehnung mit ziemlicher Sicherheit vom Regierungspräsidium als nächsthöherer Behördenebene kassiert würde.

Bauamtsleiter Ludwig Kern stellte zudem noch klar: „Sie sind ein politisches Gremium, aber im Baurecht stimmt das nur bedingt: Da sind Sie ein Verwaltungsgremium.“ Und die baurechtliche Einschätzung in diesem Fall laute nun mal, dass der Bauherr ein Recht auf Genehmigung habe.

Künftig Hinweis der Verwaltung?

Markus Proschka (CDU) bat deshalb darum, in solchen Fällen künftig einen Hinweis an das Gremium zu geben, „damit wir uns die Runde sparen können“. Benjamin Treiber sagte, er könne diesen Wunsch nachvollziehen – und „wir werden künftig versuchen, das frühzeitig in Erfahrung zu bringen.“

Die Mehrheit des Gremiums enthielt sich dann bei der Abstimmung. Lediglich der Bürgermeister stimmte dafür. Mit dieser einen Stimme hat der Ausschuss dem Bauvorhaben sein Einvernehmen erteilt.