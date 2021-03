Die Enttäuschung war groß in Plüderhausen, dass das Bundes-Verkehrsministerium den Plüderhäuser Bahnhof nicht in seinem Modernisierungsprogramm berücksichtigt hat. Doch es gibt wieder berechtigten Grund zur Hoffnung, dass der Bahnhof in absehbarer Zeit barrierefrei umgebaut wird. Denn in der Zwischenzeit hat sich Uwe Lahl, Amtsleiter im Landes-Verkehrsministerium, mit einem Brief an Bürgermeister Andreas Schaffer gewandt.

In dem Brief betont Lahl, dass die Bundesrepublik gemäß Artikel