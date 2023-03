Barrierefreier Bahnhof Plüderhausen: Land will investieren - wann tut sich was?

Viele haben das kaum noch für möglich gehalten. Nach jahrelangem, scheinbar aussichtslosem Kampf der Gemeinde, hat die Bahn an diesem Freitag, 31. März, verkündet: Das Land Baden-Württemberg investiert 1,3 Millionen Euro in die Barrierefreiheit des Bahnhofs in Plüderhausen. Bisher gelangt man dort nur über steile Treppen zu den Gleisen und von einer Seite zur anderen. Was bedeutet diese Nachricht nun konkret? Bürgermeister Benjamin Treiber dämpft bei aller Freude die Erwartungen.

„Es darf jetzt nicht die Erwartung aufkommen, dass der Bahnhof zeitnah barrierefrei ist. Das ist mal eine Finanzierungsvereinbarung für die Planung.“ Allein, ein Fachbüro für die Planung zu finden, werde nach Aussage der Bahn Monate dauern, weil es ein speziell zertifiziertes Büro sein müsse. Für das Planungsverfahren rechne man dann zwei Jahre und dann beginne erst das Genehmigungsverfahren.

Die Bahn schreibt in ihrer Pressemitteilung: „Mit einem Baubeginn ist, unter der Voraussetzung einer gesicherten Gesamtfinanzierung aufgrund der Planungs- und Genehmigungsvorläufe, frühestens ab dem Jahr 2028 zu rechnen.“

„Zweistelliger Millionenbetrag“ für den Umbau

Zur Finanzierung sagt Bürgermeister Treiber: „Da reden wir über einen zweistelligen Millionenbetrag. Es geht nicht nur um die Zugänge, sondern um den kompletten Bahnhof, und diesen in dem Zuge zu modernisieren und umzugestalten.“ Auch die Gleise, das heißt, der Einstieg in die Bahnen soll barrierefrei werden. „Da wird es sicher auch um eine Beteiligung der Gemeinde an der Gesamtmaßnahme gehen“, so der Bürgermeister. Auch die Bahn schreibt: „Für die spätere bauliche Umsetzung im Rahmen des GVFG-Bundesprogramms bedarf es neben dem Finanzierungsteil des Bundes und des Landes Baden-Württemberg auch einen Beitrag der Gemeinde Plüderhausen.“

Die Gemeinde hat sich auf verschiedenen Ebenen seit vielen Jahren um die Barrierefreiheit für den Bahnhof bemüht, lieft aber meist gegen Wände. Dass sich nun etwas bewege, habe sich seit einigen Wochen und Monaten abgezeichnet, sagt Benjamin Treiber. „Das ist auch ein Ergebnis der intensiven Bemühungen verschiedener Akteure hier vor Ort.“ Man sei den Abgeordneten verschiedener Parteien sehr dankbar, „dass sie da unheimlich aktiv sind und immer wieder nachgehakt haben bei der Bahn und im Verkehrsministerium“. Auch als Verwaltung sei man stetig am Thema drangewesen. Jetzt gebe es noch viele ungeklärte Fragen, aber die Freude über den ersten Schritt sei groß.

Verkehrsministerium hat Initiative ergriffen

Michael Groh, Leiter des Regionalbereichs Südwest der DB Station&Service AG wird in der Pressemitteilung zitiert: „Die Barrierefreiheit am Bahnhof Plüderhausen rückt in greifbare Nähe - ich freue mich sehr! Auch wenn es noch etwas dauert, bis die Maßnahme baulich umgesetzt wird, machen wir nun einen ersten wichtigen Schritt. Mein Dank dafür gilt dem Verkehrsministerium des Landes Baden-Württemberg, das hier die Initiative ergriffen hat.“

Ministerialdirektor Berthold Frieß, Amtschef im Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, ordnet die Maßnahme wie folgt ein: „Wir gehen mit dem nun geschlossenen Planungsauftrag an die DB in Vorleistung, um möglichst zügig die Barrierefreiheit und Modernisierung des Bahnhofs Plüderhausen zu erreichen. Damit wird nicht nur die Attraktivität dieser DB-Station gesteigert, sondern auch die Station für den Halt der neuen attraktiven Doppelstockzüge im Zulauf auf Stuttgart vorbereitet.“

Die Deutsche Bahn plant laut Pressemitteilung, den Bahnhof Plüderhausen vollständig barrierefrei auszubauen. Fahrgäste sollen künftig von einem vollständig stufenfreien Einstieg in alle Züge profitieren. Dafür erneuert die Bahn den Mittelbahnsteig an Gleis 2 und 3 als Kombibahnsteig mit zwei Teilabschnitten mit einer Höhe von 76 Zentimetern und 55 Zentimetern für Fernverkehrs- und Nahverkehrszüge. Außerdem werden akustische und taktile Informations- und Leitsysteme installiert. Die Unterführung soll zudem gestalterisch aufgewertet werden. Zwei Aufzüge, die den Mittelbahnsteig stufenfrei an die Unterführung anbinden, komplettieren die Barrierefreiheit am Bahnhof Plüderhausen.