Bauvorbescheid für umstrittenes Krematorium in Plüderhausen zurückgezogen

Die Gerüchteküche um das von der Familie Jensen in Plüderhausen geplante Krematorium brodelt - mal wieder. Tatsächlich gibt es eine kleine Neuigkeit: Claudia Jensen bestätigt auf Nachfrage, dass sie den entsprechenden Bauvorbescheid beim Landratsamt zurückgezogen hat - nach eigenen Angaben allerdings nur, um in wenigen Wochen einen neuen einzureichen.

„Es gibt eine Umplanung“, sagt sie. Das Äußere solle „ein neues Outfit“ bekommen. Das Projekt soll, so zumindest ihr Wunsch, also weiterhin umgesetzt werden. Das Landratsamt hatte sich in der Vergangenheit bereits negativ zu dem Vorhaben geäußert, hatte aber noch keinen schriftlichen Bescheid versandt. Wie das Projekt sich nun weiterentwickelt, wird sich zeigen.