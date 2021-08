Man hat sich fast schon dran gewöhnt, die Situation droht zur Routine zu werden: Seit 26. Juli gibt es im dritten Jahr in Folge mal wieder eine Gesundheitswarnung vor dem Baden im Plüderhäuser See wegen einer erhöhten Konzentration von Blaualgen im Wasser. Daran ändert sich vorerst auch nichts, wie Bauamtsleiter Ludwig Kern auf Nachfrage sagt. Zwar erscheine das Wasser in den Badebereichen bei Westwind relativ klar, bei Ostwind sei dann aber die grüne Brühe da, die klar den Algenbefall