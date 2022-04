Fünfeinhalb Minuten lang war Gennadiy Mochnenko kürzlich bei dem US-amerikanischen Nachrichtensender CNN zu sehen. Im Gespräch mit dem Journalisten Anderson Cooper berichtete der Pastor von der Situation in der belagerten ostukrainischen Hafenstadt Mariupol, von dem Schmerz über den Verlust seiner Adoptivtochter Vika und den zahlreichen Menschen, die er in den vergangenen Wochen aus dem Kriegsgebiet evakuiert hat. Solange er helfen kann, wolle er daher in der Ukraine