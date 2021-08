„Das Thema liegt mir am Herzen. Ich will es daher erhalten und ausbauen“, sagte Pascal Schill in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Fachbereichsleiter für Kindertagesstätten meinte damit die Fachberatung für seinen Bereich, der in Plüderhausen mittlerweile zuständig ist für acht Kitas mit insgesamt mehr als 80 Mitarbeitern und 310 Plätzen. Das sind 70 mehr als noch vor drei Jahren. Zahlen, die zeigen, dass dieser Bereich innerhalb der Verwaltung eine immer wichtigere Rolle