Bildliche Liebeserklärung an den Heimatort

Hartmuth Bausch ist im Ort bekannt, lebt seit Jahrzehnten in Plüderhausen und hat früher teilweise acht Ehrenämter gleichzeitig ausgeübt. 27 Jahre lang war er zudem bei der Schorndorfer Grafenbergschule beschäftigt. Im Ruhestand lässt er es nun ruhiger angehen, eines seiner Hobbys wollte er aber mit der Zeitung teilen: die Bilder, die er über die Jahre hinweg von Plüderhausen gemalt hat.

Gasthaus vor Abriss gemalt

Dafür hat er sich historische Orte ausgesucht und diese in Aquarell, teils auch in Ölfarben oder als Zeichnung abgebildet. Zu sehen sind auf seinen Bildern zum Beispiel das Alte Rathaus, der Marktplatz oder ein privates Gebäude, in dem früher das Gasthaus zum Goldenen Löwen untergebracht war. Auch etwa das Gasthaus Pflug, wo er nach Proben mit der Gemeindekapelle oft zur Nachsitzung war, hat er gemalt, bevor es abgerissen wurde.

Wie lange Hartmuth Bausch schon malt, zeigen einige Erinnerungsstücke, die er behalten hat. Eine Weihnachtskarte der Gemeindekapelle aus den 80ern kommt da zum Beispiel zum Vorschein, auf der Vorderseite prangt eine Zeichnung mit Plüderhäuser Motiv des Trompetenspielers. Aber auch einen Bericht über seine Kunstausstellung bei den Plüderhäuser Festtagen, die er zehn Jahre lang mitorganisierte, im Jahre 1986 besitzt er noch.

Wandern in Italien und bald wieder Kunst

Eine Weile habe er nicht mehr so viel gemalt, erzählt Bausch, den durchaus auch andere Motive als sein Heimatort inspirieren, nun möchte er aber wieder anfangen. Auch seine Bilderrahmen fertigt er inzwischen selbst, lässt das Holz beim Schreiner zusägen und leimt die Rahmen dann bei sich zu Hause zusammen. Und wie vertreibt er sich sonst den wohlverdienten Ruhestand? Unter anderem mit dem Wandern, erzählt er. In den vergangenen Jahren sei er diesem Hobby zum Beispiel an der italienischen Amalfiküste oder in Südtirol nachgegangen.