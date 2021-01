Seit Mitte Dezember ist der Bahnübergang an der Brückenstraße in Plüderhausen aufgrund eines technischen Defekts gesperrt. Bislang war es unklar, wie lange dieser Zustand noch andauern würde. Denn, wie berichtet, gibt es für die mehr als 40 Jahre alte Bahnschranke keine Ersatzteile mehr.

Doch jetzt ist Bewegung in das Thema gekommen, so Bürgermeister Andreas Schaffer in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend.

Im Februar sollen die Bauarbeiten beginnen

Am Mittwoch