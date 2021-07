Eine Gutscheinaktion soll die Ortsmitte von Plüderhausen stärken

Durch die Corona-Pandemie und die monatelangen Lockdowns sind viele Einzelhändler und Gastronomen schwer gebeutelt. Was kann eine Kommune tun, um diese zu stärken? Und wie kann die Ortsmitte wieder belebt werden?

Diese Fragen haben auch in Plüderhausen die Verwaltung und den Arbeitskreis City-Marketing beschäftigt. Mit einer Gutscheinaktion soll jetzt dem Einzelhandel und der Gastronomie ein Anschub nach dem Corona-Tief verpasst werden.

Insgesamt 3000 Euro für Gutscheine bei Einzelhändlern und Gastronomen

Das Motto lautet „Plüderhausen geht LOS“. Wirtschaftsförderin Diane Proschka erklärt dazu im Namen des Arbeitskreises City-Marketing: „Wir verlosen Gutscheine im Wert von 3000 Euro für die Geschäfte in der Ortsmitte und die Branchen Gastronomie, Friseur, Kosmetiksalons, Nagelstudios sowie Massagestudios im gesamten Gemeindegebiet.“ Die Aktion des Arbeitskreises soll die Ortsmitte und die stark vom Lockdown betroffenen Branchen unterstützen und ist bereits gestartet.

Die Ortsmitte betrifft die Geschäfte im Ringschluss Hauptstraße-Schulstraße inklusive der Gebäude Hauptstraße 58-60 und die darin liegenden Straßen sowie die Brückenstraße. In der Ortsmitte und zusätzlich in ganz Plüderhausen gelten die Gutscheine in der Gastronomie, bei Friseuren, Kosmetik- oder Nagelstudios sowie Massagestudios.

Teilnahme bis spätestens 30. Juli möglich

Für die Teilnahme an der Verlosung muss ein Teilnahme-Los ausgefüllt und bis spätestens 30. Juli in den Rathaus-Briefkasten Am Marktplatz 11 eingeworfen werden. Die Lose liegen in den teilnehmenden Geschäften und im Rathaus aus. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen sind online unter www.pluederhausen.de zu finden.

Insgesamt gibt es 75 Gutscheine à 40 Euro zu gewinnen.

Die Gutscheine sind dann bis 30. September 2021 in den teilnehmenden Geschäften einlösbar.

Die Ziehung der Gewinner erfolgt am 31. Juli um 10 Uhr im Rahmen des Wochenmarktes auf dem Marktplatz. Es gibt eine kleine Bewirtung.

Diese Geschäfte nehmen an der Aktion teil

Die Gutscheine können in folgenden Einzelhandelsbetrieben eingelöst werden: Anneliese's Deko-Welt, Das Ambiente, Donner Lesen & Schreiben, Expertshirt, Friseur Weller, Handschnitt Frisuren von Carmen, Hertlein Mode, Kosmetikstudio Beauty-Oase (Saskia und Jürgen Heinle), La Fleur - Blumenhaus Hubschneider, Marina's Stylingroom, Melanie Pfefferkorn (Fachfußpflege und Kosmetik), Textil Dannenhauer

Folgende Gastronomen beteiligen sich an der Aktion: Eisdiele Bella Napoli am Marktplatz, Bistrobar Kelemens, China Garden, Ratsstube Staufenhalle, Restaurant Meteora, Theater-Cantine, Gaststätte Trattoria Fantasia am Gänswasen.