Denkbar kurz und ohne erklärende Worte verkündete Elke Mück am Donnerstagabend ihren Austritt aus der SPD-Fraktion. Sie sei nicht mehr Teil der Fraktion und wolle als Einzel-Gemeinderätin weitermachen, sagte sie. Ihren Platz in den Reihen der Sozialdemokraten hatte sie da bereits verlassen und sich stattdessen an einem Tisch zwischen CDU- und GLU-Fraktion eingefunden.

Öffentlich will Mück nichts zu ihren Gründen sagen

Zu den Gründen für ihren Austritt schweigt sich die