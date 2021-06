Drei neue Windräder könnten in ein paar Jahren zwischen Walkersbach und Breitenfürst stehen. Die EnBW arbeitet an der Vorbereitung für den Genehmigungsantrag. Weitere konkrete Pläne gibt es derzeit nicht oder sie liegen auf Eis. Aber: Der Koalitionsvertrag der neuen grün-schwarzen Regierung sieht eine Windkraftoffensive vor. Was heißt das fürs Remstal und seine Höhenzüge? Windkraftgegner entwerfen schon wieder Schreckensszenarien wie dieses: „Dass wir bald umgeben sind von blinkenden,