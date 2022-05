Fährt die S2 bald bis nach Plüderhausen? Das soll jetzt geprüft werden

Bald 41 Jahre ist es nun her, dass die Linie S 2 eingeweiht wurde. Im September 1981 fuhr die S-Bahn zum ersten Mal bis zum Endhaltepunkt Schorndorf. Seitdem wurde das Streckennetz des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS) stetig erweitert. An der Remsschiene hat sich seitdem aber nichts getan.

Was jetzt geprüft werden soll

Doch das könnte sich womöglich ändern. Denn am Mittwoch tagt der Verkehrsausschuss des Verbands Region Stuttgart. Und bei der Sitzung steht eine Machbarkeitsstudie als erster Punkt auf der Tagesordnung. Im Zuge der Haushaltsplanberatungen für 2022 hatten verschiedene Fraktionen Anträge gestellt für einen Ausbau des Nahverkehrs in den VVS-Randgebieten. Dabei geht es um die Frage, „wie das S-Bahn-Netz nach Inbetriebnahme von Stuttgart 21 über die heute vorhandenen Endpunkte hinaus verlängert werden kann“.

So steht es in der Sitzungsvorlage, die neben einer Verlängerung der S 4 bis Murrhardt, der S 5 über Bietigheim-Bissingen hinaus und der S 1 bis Geislingen an der Steige auch einen Ausbau der S 2 bis Plüderhausen als zu prüfenden Punkt auflistet.

Eine Machbarkeitsstudie soll den Nutzen eines solchen Ausbaus ermitteln, das betrifft insbesondere die Fahrgastzahlen, die Reisezeitgewinne, die damit einhergehende CO2-Reduzierung oder die Anzahl zusätzlicher Fahrten. Die Studie soll zugleich den zusätzlichen Aufwand und die Kosten untersuchen – all dies vor dem Hintergrund der Betriebsstabilität des Gesamtsystems Eisenbahn.

Wird der Bahnhof dann barrierefrei?

Und, da dürfte man in Plüderhausen besonders aufhorchen, sie soll Vorschläge zum Umgang mit Barrierefreiheit unterbreiten. Auf die warten die Plüderhäuser für ihren Bahnhof nämlich seit Jahrzehnten vergebens. Zuletzt hat bei einem Vor-Ort-Termin im August die Bahn-Vertreterin recht deutlich zu verstehen gegeben, dass Barrierefreiheit in Plüderhausen für das Unternehmen ein nachrangiges Thema sei. Der Kommune riet sie damals, besser nicht zu warten, bis die Bahn sich der Sache annimmt. Das würde noch 15 bis 20 Jahre dauern.

Wann der Ausbau kommen könnte und was er bringen würde

Eine rasche Lösung verspricht die Machbarkeitsstudie für die Plüderhäuser Herausforderungen aber auch nicht. Gibt der Verkehrsausschuss bei seiner Sitzung am Mittwoch grünes Licht dafür, so könnte nach Ausschreibung und Vergabe noch dieses Jahr mit der Studie begonnen werden. Rund ein Jahr dürfte es voraussichtlich dauern, bis das Ergebnis vorliegt. Erst dann dürfte sich zeigen, ob ein Ausbau der S-Bahn-Strecke nach Urbach und Plüderhausen überhaupt rentabel und realistisch ist.

Für die Urbacher und Plüderhäuser brächte ein solcher Ausbau auf jeden Fall spürbare Verbesserungen mit sich. Nicht nur entfiele das Umsteigen vom Go-Ahead-Regionalzug für alle, die in kleinere Ortschaften kommen wollen. Auch würde sich der Takt in den Hauptverkehrszeiten erhöhen – alle 15 Minuten käme dann eine S-Bahn nach Plüderhausen und Urbach.

Was der Plüderhauser Bürgermeister dazu sagt

Bürgermeister Benjamin Treiber war von den Plänen, eine solche Verlängerung zu prüfen, schon etwas überrascht – auch, weil die Situation seit der Halbstundentaktung des Regionalzuges für Pendler gar nicht so schlecht sei. „Ich stehe der Machbarkeitsstudie aber sehr offen gegenüber.“ Zunächst gelte es jetzt, die Ergebnisse abzuwarten und zu schauen, welche konkreten Auswirkungen das für Plüderhausen hätte. „Sollte die Studie neuen Schwung für das Thema Barrierefreiheit am Bahnhof geben, dann würde ich das aber sehr begrüßen.“