Geflüchtete in Plüderhausen: CDU-Rat Schiek fordert Brandbrief von Bürgermeister

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Plüderhausen verlas der CDU-Gemeinderat Reiner Schiek einen Brandbrief der Bürgermeister und der Kreisverwaltung des Main-Taunus-Kreises an Bundeskanzler Olaf Scholz und die hessische Landesregierung. Der Brief kritisiert die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und vor allem die Verteilung der ankommenden Geflüchteten in Deutschland.

Es geht den Unterzeichnenden unter anderem darum, dass Wohnraum dort knapp ist und dass das aktuelle Verfahren bei der Zuweisung von Geflüchteten, also nach Einwohnerzahl und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit des Landkreises, die Situation weiter verschärfe. Es fehle an Kapazitäten, auch um sinnvolle Integrationsarbeit zu leisten. Reiner Schiek bat Benjamin Treiber darum, eine ähnliche Aktion mit seinen Bürgermeister-Kollegen zu starten. Wenn die Kommunen „immer nur Ja und Amen sagen“, dann würden die Politiker „da oben“ überhaupt nicht mitbekommen, wie es den Kommunen ergehe.

Brandbrief von OBs im Rems-Murr-Kreis

„Es gab ja im Rems-Murr-Kreis eine Initiative der Oberbürgermeister“, bezog sich Benjamin Treiber auf einen gemeinsamen Brandbrief der Oberbürgermeister im Rems-Murr-Kreis aus dem vergangenen Jahr. In dem Brief schlugen die Verwaltungsspitzen der Großen Kreisstädte Alarm und stellten mehrere Forderungen, unter anderem, dass der Bund die Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten übernehme. Eine „konsequente Abschiebung ausreisepflichtiger Personen“ sei aktuell „unerlässlich“, hieß es in dem Brief. Außerdem wollten sie, dass auch Menschen aus der Ukraine den Asylbewerberstatus bekommen.

„Den Brief hätte ich problemlos auch unterschreiben können“, sagte Treiber. „Es ist uns allen klar, dass wir helfen möchten, aber die aktuelle Situation und die Prognosen für die nächsten Jahre gestalten sich als sehr herausfordernd.“ Er mache sich „große Sorgen, wie wir das stemmen sollen, auch gesellschaftlich“.

Kelemen: Gemeinde Plüderhausen muss investieren

„Es ist völlig in Ordnung, dass wir nicht nachlassen bei der Forderung an die Landes- und Bundesregierung, wenn es um mehr finanzielle Mittel für dieses Thema geht“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Klaus Harald Kelemen zu dem Thema. „Aber klar ist auch, dass wir als Gemeinde Plüderhausen 40 Jahre lang nahezu null gemeindeeigenen Wohnraum vorgehalten haben für Fälle, in denen man günstigen Wohnraum braucht.“ Er finde es gut, dass die Gemeinde nun in diesen Bereich investiere.

Scheurer pflichtet Schiek bei

„Ich gebe Reiner Schiek recht“, sagte indes der CDU-Fraktionsvorsitzende Ulrich Scheurer. Eben erst habe ein Flüchtlingsgipfel stattgefunden, dabei sei „nichts geklärt worden“. Die Situation der Landkreise und Kommunen sei bekannt.

„Wir werden in diesem Jahr viele Personen unterbringen“, sagte Treiber. Voraussichtlich werde die Gemeinde dafür keine Turnhallen belegen müssen, sondern eine Mischung von Anmietung, Gebäudeerwerb und Neubau praktizieren. „Es ist eine Herausforderung, aber wir haben uns als Gemeinderat auf den Weg gemacht.“