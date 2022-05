„Geht raus aus unserem Land!“: Pastor Mochnenko berichtet vom Ukraine-Krieg

Der Mann ist aufgebracht, empört und wütend. Ein alttestamentarischer Zorn bricht aus ihm hervor. Der Mann ist Pastor. Und er musste erleben, wie die russische Invasionsarmee seine ukrainische Heimatstadt Mariupol zerstörte und dabei viele Menschen umbrachte. Auch eine seiner Adoptivtöchter. Auch viele Freunde und Bekannte.

Partnerschaft mit Plüderhausen seit 26 Jahren

Am Abend zuvor erst ist Pastor Grennadiy Mochnenko hier angekommen. Gleich wird er am sonntäglichen Abendgottesdienst im Christlichen Zentrum Life in Plüderhausen von seinen Erlebnissen, den Gräueln des Krieges berichten. Der Gemeindesaal ist voll besetzt. Denn die Ukraine ist im Christlichen Zentrum nicht erst am 24. Februar ins Licht der Aufmerksamkeit gerückt. Seit 1995 gibt es eine beständige Partnerschaft und den Austausch mit der „Gemeinde der guten Veränderungen“, einer Freikirche in Mariupol, die von Mochnenko geleitet wurde.

Und nun erzählt er (auf Englisch), wie er schon am ersten Kriegstag eine Nachricht erhalten habe, „du hast 14 Minuten“, um die ihm anvertrauten Kinder seiner Gemeinde zu evakuieren, und wie er es „im Wettlauf mit den russischen Panzern“ gerade noch aus der Stadt schaffte und danach nicht mehr zurückkehren konnte, um den vielen noch zurückgebliebenen Gemeindemitgliedern herauszuhelfen.

„Ich bin sicher, dass die Russen für die ganze Zerstörung zahlen müssen“

„Das war der Beginn des Genozids in meiner Stadt“, ruft er, „die Russen fingen an, meine Stadt zu zerstören. Straße für Straße.“ Niemand wisse, so Mochnenko, wie viele Tote dort zurückgeblieben sind: 10.000 oder 50.000?“ Dabei hätten die Russen „alle Arten von Waffen eingesetzt“.

Waffen für die Ukraine? "Exactly"

Thema Waffen, Krieg und Frieden. Sollen wir also Waffen schicken? So fragen wir ihn als Christen und Seelsorger. „Exactly!“, fährt es aus ihm ohne eine Sekunde des Zauderns heraus. „Wir müssen etwas tun, um die Leute zu retten!“ Die Muttersprache von Mochnenko ist Russisch, seine Eltern sind in Russland geboren. „Putin sagte, er wolle die Russischsprachigen retten. Was für eine Dummheit!“ Er befürchtet, dass Russland sein ganzes Heimatland kontrollieren wolle. „Geht raus aus unserem Land“, fordert er. Und prophezeit: „Ich bin sicher, dass sie für die ganze Zerstörung bezahlen müssen“.

Durch die Familien geht ein Riss

Aber der Riss geht nicht nur durch die Staaten, sondern auch bis tief in die Familien. Seine leibliche Schwester lebt in Russland und, so der 54-Jährige, „sie glaubt dem russischen Staatsfernsehen mehr als mir. Es ist verrückt, niemand erzählt ihnen die Wahrheit.“

Er ist sich sicher: „Es geht bei diesem Krieg nicht um das Land. Russland braucht kein Land. Es geht um die Freiheit.“ Und „wenn ein Land angegriffen wird, hat es das Recht, sich zu verteidigen. Der Staat hat auch von der Bibel her die Pflicht, Menschenleben zu schützen. Und ob sie Russisch oder Ukrainisch sprechen, unsere Soldaten kämpfen zusammen.“