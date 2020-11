Ob Laternenlauf, Adventskalender oder Vereinszuwendungen: An vielen Stellen wird in Plüderhausen gerade der Rotstift angesetzt. Der Grund dafür ist die prekäre Finanzlage in der Gemeinde. Jetzt hat der Gemeinderat entschieden, auch bei sich selbst Einsparungen vorzunehmen: Künftig erhalten Gremiumsmitglieder eine geringere Aufwandsentschädigung. Ist das ein falsches oder ein richtiges Signal, das der Gemeinderat an die Bürger sendet? Darüber waren sich die Räte indes