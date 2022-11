Glasfaser in Plüderhausen: Wann und wo Bürger sich informieren können

Seit Juli ist bekannt, dass fast ganz Plüderhausen und die Nachbargemeinde Urbach schnelles Internet bekommen sollen. Das Unternehmen GVG Glasfaser will das Glasfasernetz in den zwei Kommunen ausbauen, dabei geht es um etwa 8000 Nutzungseinheiten. In Plüderhausen finden nun nächsten Montag, 14. November, und am Dienstag, 10. Januar 2023, zwei Informationsveranstaltungen der GVG in der Staufenhalle jeweils ab 19 Uhr statt.

Beratung auch im Rathaus und telefonisch

Bei den Informationsveranstaltungen sollen die Plüderhäuser Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen umfassend über den geplanten Glasfaserausbau in Plüderhausen informiert werden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Zudem stehen die Expertinnen und Experten von „teranet“ allen Interessierten bei offenen Beratungen zur Verfügung. Diese finden immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr im Rathausforum statt. Eine Voranmeldung ist auch hier nicht erforderlich.

Fragen zum Glasfaseranschluss oder zu Produkten nimmt das Unternehmen auch telefonisch unter 0431 / 80649649 oder über das bereitstehende Kontaktformular auf www.teranet.de entgegen. Auf der genannten Website können Interessierte sich auch einen Wunschtermin für eine kontaktlose Telefonberatung oder einen persönlichen Beratungstermin zu Hause buchen. Außerdem kann der Vertrag auch direkt online abgeschlossen werden.

Was ist konkret geplant?

Einen Teil Plüderhausens hat bereits die Telekom ausgebaut. Durch die Pläne der GVG sollen nun fast alle Plüderhäuser Haushalte einen kostenlosen Breitbandanschluss bekommen, ausgenommen sind zunächst Walkersbach und die Höfe, die möglicherweise über ein Förderprojekt noch abgedeckt werden könnten. Eine entsprechende Frage, ob hier schon Näheres bekannt ist, beantwortete das Unternehmen vor Redaktionsschluss nicht.

Privathaushalte und Gewerbetreibende haben laut einer Pressemitteilung der GVG ab dem 15. November die Möglichkeit, sich einen kostenfreien Hausanschluss und damit den Zugang zum geplanten reinen Glasfasernetz zu sichern. Die Glasfaserexpertinnen und -experten starten dann mit ihrer Marke „teranet“ die Vermarktung vor Ort.

Wie viel kostet der Vertrag?

Als bekannt wurde, dass die GVG das Glasfasernetz in Plüderhausen ausbauen wird, nannte das Unternehmen die folgenden Preise für seine Verträge: Im ersten Jahr zahlen Kundinnen und Kunden der GVG den Aktionspreis von 29,90 Euro für einen Breitbandanschluss, inklusive Telefonie. Der Einstiegstarif für Geschäftskunden liegt bei 49,90 Euro. Danach werden je nach Leistung zwischen 49,90 und 99,90 Euro fällig. Es gebe außerdem eine TV-Option, die zusätzlich gebucht werden kann. Die Mindestvertragslaufzeit liegt bei 24 Monaten. Laut Aussage des Unternehmens früher in diesem Jahr ist der Baustart im zweiten oder dritten Quartal 2023 geplant. Die Gesamtfertigstellung des Projekts sei dann für den Herbst 2024 vorgesehen.

Das Ausbauprojekt in Plüderhausen ist Teil einer bundesweiten Kooperation zwischen der GVG Glasfaser und der Deutschen Giga Access (DGA) zugunsten eines möglichst flächendeckenden Ausbaus mit Glasfaser bis ins Zuhause in ganz Deutschland. Im Rahmen der Zusammenarbeit bündeln beide Partner ihre Kernkompetenzen, so die Pressemitteilung der GVG. Während die DGA die Glasfasernetze als Eigentümer plant, baut und betreibt, übernimmt die GVG Glasfaser mit ihrer Marke teranet die Vermarktung sowie das Endkundengeschäft samt Tarifmodelle.

Mindestanforderung für den Ausbau

„Wir bauen das Netz eigenwirtschaftlich aus. Aus diesem Grund benötigen wir für die Wirtschaftlichkeit eine entsprechende Akzeptanz in Plüderhausen“, wird Dr. Arno Wilfert, Geschäftsführer der DGA in der Mitteilung zitiert. „Auch für die Tiefbauarbeiten fallen keine Kosten an, sofern die Grundstücksgrenze nicht weiter als 30 Meter von dem anzuschließenden Gebäude entfernt ist.“ Damit der Ausbau realisiert werden kann, müssten sich bis zum Ende der Vermarktung am 31. März 2022 mindestens 40 Prozent der Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen für einen Glasfaseranschluss entscheiden.

Glasfaser bis ins eigene Zuhause

Bei dem Bau eines „Fiber to the Home“-Netzes (FTTH) werden Glasfasern bis direkt in die Wohneinheit gelegt. Jede Kundin und jeder Kunde erhalte also später genau die Leistung, für die auch tatsächlich gezahlt werde und müsse sich die gebuchte Bandbreite nicht mehr mit der Nachbarschaft teilen. Die Entfernung zu den Verteilerkästen habe ebenfalls keine Auswirkungen mehr auf die Geschwindigkeit.

„Durch die ständig wachsenden Anforderungen an die Datenübertragung ist die alte Kupfertechnologie längst an ihre Grenzen gelangt“, wird Martin Pfeifer, GVG-Gebietsleiter für Baden-Württemberg, zitiert. „Mit einem FTTH-Anschluss ist man hingegen optimal für die digitale Zukunft gerüstet. Glasfaserleitungen haben eine quasi unbegrenzte Leistungsfähigkeit, die heute schon Übertragungsgeschwindigkeiten im Terabit-Bereich ermöglichen.“

Stabile Internetverbindung ist wichtig

Auch Bürgermeister Benjamin Treiber sei von der Zukunftssicherheit reiner Glasfaser überzeugt: „Ob im Home-Office oder beim Streaming und Gaming, in Zeiten des digitalen Wandels haben viele Bürgerinnen und Bürger sicherlich bereits selbst erfahren können, wie wichtig eine stabile und leistungsstarke Internetverbindung ist. Mit dem geplanten Glasfaserausbau in Plüderhausen´haben wir die Chance, uns hinsichtlich der immer weiter steigenden Bandbreitenanforderungen langfristig sicher aufzustellen.“

Vor allem das angebotene Gesamtpaket von DGA und GVG Glasfaser, das aus Planung, Ausbau, Vermarktung und Netzbetrieb besteht, habe die Gemeinde überzeugt. „Mit diesem Kooperationsmodell haben wir starke Partner an unserer Seite, die über fundierte Kenntnisse und weitreichende Erfahrungen für dieses umfangreiche Projekt verfügen“, so Treiber in der Pressemitteilung.