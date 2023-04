Glasfasernetzausbau in Plüderhausen: Bagger rollen bald

Ein wichtiger Meilenstein in Richtung digitale Zukunft ist für die rund 3700 Haushalte und Gewerbebetriebe in Plüderhausen erreicht: Nach der erfolgreichen Vermarktung haben die GVG Glasfaser mit ihrer Marke „teranet“ und die Deutsche Giga Access (DGA) den Ausbau des reinen Glasfasernetzes beschlossen, der eigenwirtschaftliche, nahezu flächendeckende Ausbau könne nun realisiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die ersten Bagger sollen schon im zweiten Quartal dieses Jahres rollen. Ein Anschluss der ersten Haushalte an das Highspeed-Internet ist für das dritte Quartal geplant.

Teils Hausbegehungen nötig

Aktuell läuft die Feinplanung. Gemeinsam mit der Gemeinde wird festgelegt, wo die lokale Technikzentrale errichtet und wie der genaue Trassenverlauf aussehen wird. Außerdem werden rechtzeitig die erforderlichen Hausbegehungen durchgeführt, um in Absprache mit den Eigentümerinnen und Eigentümern der jeweiligen Wohn- und Geschäftsgebäude die Zugänge für die Anschlüsse festzulegen.

Die DGA übernimmt in der Zusammenarbeit mit der GVG als Eigentümerin der ultraschnellen Glasfasernetze die Planung, den Bau und den Betrieb, während die GVG mit ihrer Marke teranet die Vermarktung sowie das Endkundengeschäft samt attraktiver Tarifmodelle verantwortet.

Bürgermeister Treiber freut sich über Ausbau

Auch Bürgermeister Benjamin Treiber begrüßt die jüngsten Entwicklungen: „Ich freue mich sehr über die positive Ausbauentscheidung von GVG und DGA, die ausschließlich auf reine Glasfaser setzen. Ich bin mir sicher, dass die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in Plüderhausen langfristig vom Anschluss an das Highspeed-Internet profitieren werden.“

Auch für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, die sich bisher noch nicht für einen Glasfaseranschluss entschieden haben, besteht weiterhin die Möglichkeit, dies nachzuholen und so Kosten zu sparen. Kundinnen und Kunden, die einen Vertrag mit einem Produkt von teranet abschließen, können dies während der Planungs- und anschließenden Bauphase zu vergünstigten Konditionen tun. Bis zu einer Hausanschlusslänge von 30 Metern übernimmt die DGA die Kosten für den Tiefbau auf dem eigenen Grundstück.

Anschlüsse auch später möglich

Auch nach Abschluss der Bauarbeiten kann nachträglich noch ein Hausanschluss realisiert werden. Die anfallenden Kosten werden dann nach Aufwand berechnet und fallen in der Regel deutlich höher aus als in der Planungs- und Bauphase.

Fragen zum Glasfaseranschluss oder zu Produkten werden gerne auch telefonisch unter 04 31/80 64 96 49 oder über das bereitstehende Kontaktformular auf teranet.de beantwortet. Auf der genannten Website können Interessierte auch einen Wunschtermin für eine kontaktlose Telefonberatung oder einen persönlichen Beratungstermin zu Hause buchen. Außerdem kann der Vertrag auch direkt online abgeschlossen werden.