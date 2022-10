Großer Flohmarkt am Sonntag in Plüderhausen: Gesamte Ortsdurchfahrt gesperrt

Am kommenden Sonntag, 9. Oktober, findet in Plüderhausen zum 38. Mal der von der Gemeinde Plüderhausen und dem Handels- und Gewerbeverein (HGV) Plüderhausen veranstaltete Floh- und Trödelmarkt statt. Er beginnt um 11 Uhr und erstreckt sich auf den Bereich Hauptstraße/Schulstraße/Am Marktplatz/Obere Kirchgasse.

Da die Gemeinde Plüderhausen für diesen Tag einen verkaufsoffenen Sonntag festgesetzt hat, dürfen zusätzlich die örtlichen Geschäfte von 12 bis 17 Uhr öffnen.

Sperrung der gesamten Ortsdurchfahrt

Aus Anlass des Floh- und Trödelmarktes wird bereits in den Morgenstunden - ab etwa 6 Uhr - die gesamte Ortsdurchfahrt (Hauptstraße) für den Durchgangsverkehr gesperrt, ebenso die Schulstraße und die Straße Am Marktplatz. Das nördliche Gemeindegebiet kann über die Goldackerstraße oder Jakob-Schüle-Straße/Steinhalde angefahren werden. Der Verkehr von Urbach kommend wird durch die Bahnunterführung Birkenallee über die Heuseebrücke zum Heuseekreisel umgeleitet und weiter über die Lerchen-, Schurwald- und Adelberger Straße zum Bahnübergang Adlerbrücke. Von Waldhausen kommend kann über die Adlerbrücke, Adelberger Straße, Schurwald- und Lerchenstraße zum Heuseekreisel gefahren werden (Südbereich) bzw. über die Kantstraße, Hofacker, Neusatz, Brunnenrain in den Nordbereich. Die Sperrungen gelten bis etwa 20 Uhr.

Flohmarktbus wird eingerichtet

Von 11 bis 17 Uhr verkehrt wieder etwa im 15-Minuten-Takt der vom HGV gesponserte kostenlose „Flohmarkt-Pendelbus“ im Rundkurs mit folgenden Haltestellen:

Lerchenstraße (Gänswasen)

Birkenallee/Bahnunterführung (Parkplatzeinfahrt Edeka)

Steinhalde (Hofeinfahrt Fa. Kübler)

Bahnhof

Die Haltestellen des Flohmarktbusses sind als solche gekennzeichnet.

Parkmöglichkeiten

Zum Parken der Fahrzeuge stehen im Heuseegebiet, in der Birkenallee, im Rank und im südlichen Bahnhofsbereich zahlreiche öffentliche und private Parkplätze zur Verfügung.

Im unmittelbar an das Marktgelände angrenzenden Bereich gibt es nur wenige Parkplätze, die vor allem für die Marktbeschicker vorgesehen sind.

Halteverbote/Einbahnstraßenregelung

Um einen reibungslosen Verkehr und vor allem ein Durchkommen von Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen zu gewährleisten, ist es außerdem erforderlich, in einigen Straßen zusätzliche Halteverbote anzubringen. Alle Einwohner und Besucher werden gebeten, die vorhandenen und zusätzlichen Verkehrszeichen unbedingt zu beachten, damit der Flohmarktbesuch nicht durch einen Strafzettel oder ein abgeschlepptes Fahrzeug getrübt wird.

Auch dort, wo zusätzlich Halteverbote angeordnet werden, darf ab Sonntag, 6 Uhr, nicht mehr geparkt beziehungsweise müssen geparkte Fahrzeuge entfernt werden. Die Remsstraße wird nach der Einmündung der Birkenallee in Richtung Gänswasen wieder als Einbahnstraße ausgeschildert.

Linienbusse nur bis zum Schulzentrum

Die Linienbusse der Firma Fischle werden am Sonntag nur über den Südbereich (Heusee, Ahornstraße, Lerchenstraße, Schurwaldstraße, Adelberger Straße) bis zur Haltestelle Hohbergschule und von dort wieder zurück fahren. In die Ortsmitte und in den Nordbereich (Königsbau, Grabenstraße, Schwanfeld, Reesenbänkle, Münzenhalde) fahren am Sonntag keine Linienbusse.

Die Gemeinde Plüderhausen und der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Plüderhausen bitten um Verständnis für diese Maßnahmen.