Großer Sanierungsrückstau in Plüderhausen: Peik Reitler will das Problem angehen

Beim Thema Leitungen und Kanäle kämpft Plüderhausen mit einem Sanierungsstau und hohen Kosten. Nun hat die Gemeinde eine neue Stelle für das Projektmanagement der Kanalisation und Wasserversorgung geschaffen. Der neue Mitarbeiter, den die Verwaltung dafür gewinnen konnte, ist aber eigentlich ein alter. Peik Reitler kehrt ins Rathaus zurück. Mit uns hat er darüber gesprochen, welche Maßnahmen die Gemeinde zuerst angehen muss und was ihn an seinem Job so fasziniert.

„Ich bin ein Plüderhäuser Wurzelgemüse“, sagt Peik Reitler über sich selbst. Er „kenne locker ein Drittel der Leute in Plüderhausen“. Das spiegelt sich in seiner Laufbahn wider: 24 Jahre war er bei der Plüderhäuser Gemeindeverwaltung beschäftigt, bevor er sie 2019 verließ. Nach einer, wie er es bezeichnet, „kurzen Stippvisite“ im Urbacher Rathaus wechselte er in die Privatwirtschaft, saß seit der letzten Kommunalwahl aber im Plüderhäuser Gemeinderat. Diesen hat er jetzt mit den Worten „Ich bin heute das letzte Mal da, aber ich komme jetzt wieder öfters“ verlassen, um sich wieder als Verwaltungsmitarbeiter für die Plüderhäuser Infrastruktur einzusetzen. Diese hat das auch dringend nötig.

30 Kilometer Leitungen müssen saniert oder ersetzt werden

„Es gibt etliches an Nachholbedarf“, weiß Reitler. „Einige Sachen brennen unter den Fingernägeln.“ Um ein paar kleinere Maßnahmen müsse er sich deshalb direkt kümmern, ein größeres Sanierungskonzept für die Gemeinde soll aber auch kommen. Dafür müssen auch politische Entscheidungen getroffen werden, zum Beispiel wie viel die Gemeinde jedes Jahr in Sanierungen investieren will und kann. Viele der Leitungen in der Gemeinde sind laut Reitler aus den 50er und 60er Jahren, nach dem Krieg ist die Ortschaft damals gewachsen. In Plüderhausen müssten laut Reitler 30 Kilometer Hauptleitungen ausgetauscht oder saniert werden. „Wir können nicht auf einen Schlag 60 Prozent des Leitungsnetzes austauschen“, zeigt er das Problem auf.

Aber irgendwo muss die Gemeinde anfangen. Die Wasserleitung im Bereich Schneeberg-Heumähder-Keplerweg muss zum Beispiel dringend ausgetauscht werden. Besonderer Handlungsbedarf besteht auch in Gebieten, in denen in den vergangenen Jahren vermehrt Rohrbrüche auftraten. Hier nennt Peik Reitler unter anderem das Gebiet Münzenhalde, Thomas-Mann-Straße, Rilkeweg, Hermann-Hesse-Weg. Auch ein Wasserbehälter in der Gemeinde müsse ersetzt werden.

Schnellere Informationen

Ein wichtiges Thema, das Peik Reitler angehen will, ist die Information der Anlieger, die betroffen sind, wenn Arbeiten anstehen. Sie ausführlich und zuverlässig zu informieren sei sehr zeitaufwendig. Teilweise seien Vorlaufzeiten von bis zu zehn Wochen nötig. Hier soll eine Möglichkeit geschaffen werden, Anwohnerinnen und Anwohner direkter und schneller zu informieren, am besten digital. „Wenn die Menschen wissen, was passiert, kommt es nie zu anhaltendem Unmut“, meint Peik Reitler.

Am Tiefbau reizt ihn die Langatmigkeit der Projekte, die „zum langfristigen Wohle der Kommune“ ausgeführt werden. „Keiner mag eine Baustelle vor dem Haus“, weiß der Experte. Und auch Anliegergebühren seien natürlich unbeliebt. „Aber nach der ersten Aufregung hatte ich nie negative Erfahrungen“, so Reitler. Langfristig habe er immer positives Feedback bekommen. Auch das ziehe ihn jetzt in die Verwaltung zurück. Zudem sei die jetzige Stellenbeschreibung ein „Traumjob“. In seiner früheren Stelle im Bauamt bei der Gemeinde habe er nie genügend Zeit gehabt, um sich im Tagesgeschäft ausreichend um das Thema Kanalisation und Wasserversorgung zu kümmern.