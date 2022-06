Gute Nachrichten vom Plüderhäuser See: Keine Blaualgen, Wasser hervorragend

Der Start in die Badesaison fiel in Plüderhausen bislang weitgehend ins Wasser. Offiziell beginnt diese im Juni – und der war eher durchwachsen und regnerisch. Für dieses Wochenende sind die Wetteraussichten jedoch gut. Warm und sonnig soll es werden. Das wird sicher wieder viele Badegäste an den See locken.

Wasserqualität traditionell sehr gut

Und die dürfen sich gleich zweifach freuen. Denn erstens ist die Wasserqualität in dem Gewässer hervorragend. Das hat die Landesanstalt für Umwelt in ihrer aktuellen Badegewässerkarte jüngst festgestellt. Darin erhielt der Plüderhäuser See das Prädikat „sehr gut“. Das war sie auch in den vergangenen Jahren stets gewesen, wie Bürgermeister Benjamin Treiber betont.

Allerdings kam es seit 2019 auch regelmäßig zu erhöhten Konzentrationen von Cyanobakterien. Und diese können gesundheitsschädigend wirken. Laut dem Umweltbundesamt können sie Haut- und Schleimhautreizungen, Bindehautentzündungen oder Ohrenschmerzen verursachen. Aber auch Übelkeit, Durchfall und Erbrechen sowie Gliederschmerzen, Atemwegserkrankungen und allergische Reaktionen können durch den Kontakt mit ihnen entstehen.

In den vergangenen Jahren hatten die grün schimmernden Blaualgen, wie sie landläufig genannt werden, daher immer wieder zu Badeverboten geführt – zuletzt im Sommer 2021 gleich für mehrere Monate. Die zweite gute Nachricht für alle Badegäste lautet daher, dass die Cyanobakterien „bislang kein Thema“ sind, so Bürgermeister Treiber. Für das Entstehen einer Blaualgen-Blüte sind ruhiges, warmes Wasser eine starke Sonneneinstrahlung sowie ein hoher Nährstoffeintrag notwendig. Wer baden gehen will, sollte also vorher duschen und nicht direkt zuvor Sonnencreme benutzen. Wer dies dennoch tut, begeht laut der seit April geltenden Rechtsordnung eine Ordnungswidrigkeit.

Weshalb die Blaualgen bisher ausbleiben

Dazu beigetragen, dass der See in diesem Jahr noch von Blaualgen verschont bleibt, hat unter anderem das zuletzt eher regnerische Wetter. Denn der See verfügt dadurch über eine „recht ordentliche Wassermenge“ so Bauamtsleiter Ludwig Kern, wodurch die Nährstoffkonzentration im Wasser nicht so hoch ist. Auch stieg die Wassertemperatur bislang nicht so stark an wie in den vergangenen Jahren – was Badegäste bedauern mögen, die Blüte der Cyanobakterien aber bislang unterbindet.

Badestelle statt Badesee

Gebadet werden kann daher an diesem Wochenende ohne Bedenken. Und das auch, obwohl das Gewässer sich jetzt nicht mehr Badesee, sondern Badestelle nennt. Das hat rechtliche Hintergründe. Weil zuletzt immer wieder Kommunen oder Bürgermeister nach Badeunfällen verklagt (und zum Teil auch verurteilt) wurden, will sich die Gemeinde Plüderhausen hier haftungsrechtlich absichern.

Was geändert wurde und wird

Teile der Badeinfrastruktur sind deshalb bereits zurückgebaut worden, etwa die Rutsche im Kinderbereich oder die Badeinsel in der Mitte des Sees. Auch müssen die Stege mit Geländern versehen und Schilder angebracht werden, die darauf hinweisen, dass hier nur auf eigene Gefahr gebadet wird (eine Badeaufsicht gibt es nicht), das Einspringen nicht erlaubt ist und Badegäste vor dem Schwimmen duschen und sich nicht eincremen sollen.

Allerdings kam es bei den Schildern zu Verzögerungen: Der Grund sind Lieferschwierigkeiten, mit denen momentan viele Branchen zu kämpfen haben. „Wir haben uns provisorisch mit laminierten Schildern beholfen“, sagt Bauamtsleiter Ludwig Kern, der jetzt vor allem darauf hofft, dass dieses Jahr endlich mal wieder eine normale Badesaison am Plüderhäuser See möglich ist.