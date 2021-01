In der Plüderhäuser Firma SLK sind nach Auskunft des Firmenchefs Herbert Schrogel fünf Mitarbeiter beschäftigt, die aus der Nähe des Erdbebengebietes um die Region Petrinja kommen. Mehrere Erdbeben haben dort seit Ende des vergangenen Jahres verheerende Schäden angerichtet, das stärkste von ihnen kostete sieben Menschenleben. Die Kleinstädte und Dörfer in der Region liegen teilweise in Trümmern.

„Nachdem Landsleute von ihnen aus dem Raum Karlsruhe einen Hilfskonvoi durchführen, wurde