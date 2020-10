„Wir sind in Sachen Digitalisierung im Verzug“, konstatierte der Plüderhäuser Bürgermeister Andreas Schaffer in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das gelte auch und vor allem für die Schulen. Dort will die Gemeinde jetzt Abhilfe schaffen – mit Endgeräten für Schüler, die zu Hause nicht die nötige Ausstattung haben, sowie einem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Stadt Schorndorf, mit dessen Hilfe die Hohbergschule möglichst schnell an das schnelle Internet angeschlossen werden