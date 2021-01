Lange herrschte Unsicherheit darüber, ob die Schulen nach den Weihnachtsferien wieder regulär öffnen dürfen. Ende der vergangenen Woche stand dann fest: Es geht erst einmal per Fernunterricht weiter. Das stellt sowohl Lehrer als auch Eltern vor Herausforderungen. Wir haben uns mit einigen Schulleitern rund um Schorndorf darüber unterhalten, vor welchen Herausforderungen sie jetzt stehen und was sie sich von der Politik in Zukunft wünschen.

Für den Plüderhäuser Schulleiter Jürgen