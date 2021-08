Auf dem Ziegenhof Kohl raucht es derzeit ganz schön. Der Qualm kommt aber glücklicherweise nicht von einem in Brand stehenden Gebäude, sondern von den drei Kohlemeilern, die der Köhlerverein Schwäbischer Wald diese Woche mühsam hegt und pflegt. Wären da nicht die aufsteigenden Gase, würden sie aussehen wie kleine Erdhügelchen, aber: Im Innern passiert etwas.

Wenn die 13 aktiven Vereinsmitglieder am Samstag die Kohle „ernten“, die in den vergangenen Tagen in den Meilern entstanden ist,