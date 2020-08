Insgesamt hat Ute Friesen aus Plüderhausen schon über 30 Bücher geschrieben. Hauptsächlich Kinder-Lexika und Jugend- und Sachbücher, aber auch einige Ausflugsführer waren dabei. In der Reihe „101 Sachen machen“ schrieb sie bereits ein Buch mit Auflugstipps für die Fils-, Rems- und Murrtäler, vor kurzem folgte in der gleichen Reihe ein „Erlebnisführer“ mit Tipps für Unternehmungen in der Landeshauptstadt. Wir haben mit ihr darüber geredet, wie die Inhalte dafür zustande kamen, an wen die