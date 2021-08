In Plüderhausen werden Eltern für die kommunale Kinderbetreuung künftig etwas mehr zahlen müssen. So hat es der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich (gegen die Stimmen der SPD-Fraktion) beschlossen. Das Gremium folgt damit der Empfehlung des Städtetags, die Gebühren um 2,9 Prozent zu erhöhen.

Praktisch bedeute dies etwa, dass die Ganztagesbetreuung für ein Kind über drei Jahren künftig 305 Euro statt bislang 296 Euro kostet. Bei der Kleinkindbetreuung steigt der Betrag